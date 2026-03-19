Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El vigente campeón del fútbol colombiano visitará al equipo antioqueño dirigido por Alejandro Restrepo, en medio de lo que será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa

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