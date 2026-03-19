Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El vigente campeón del fútbol colombiano visitará al equipo antioqueño dirigido por Alejandro Restrepo, en medio de lo que será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa
¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla por la fecha 12 de la Liga BetPlay.
El defensor de Junior de Barranquilla fue expulsado tras un codazo sobre Juan Manuel Rengifo, acción que el VAR corrigió de amarilla a roja, dejando al equipo costeño en clara desventaja desde el minuto veinte del partido
Cardenales y Azucareros no se hicieron daño en el Valle del Cauca, y complicaron sus aspiraciones para entrar al grupo de los 8-crédito @DeportivoCaliCP/X
Deportivo Cali e Independiente Santa protagonizaron un intenso empate a un gol, el 19 de marzo de 2026 en el Valle del Cauca, y tanto el equipo de Rafael Dudamel como el de Pablo Repetto comienzan a complicar sus aspiraciones de clasificación al grupo de los 8 de las finales de la Liga BetPlay.
Este es el trofeo que se le entrega al equipo campeón de la Liga BetPlay - crédito Dimayor
Históricamente, los torneos que han tenido solamente 19 fechas han clasificado al octavo equipo a las finales con 29 puntos, por lo que este sería determinado como el “número mágico” que deben alcanzar los clubes para tener un cupo en la ronda final del campeonato colombiano.
La Dimayor negociará un nuevo contrato para los derechos de transmisión de televisión, cuyo vínculo actual termina en diciembre de 2026 - crédito Millonarios FC
El fútbol colombiano empezó un proceso de transición para la temporada 2027, cuando evolucionará con nuevas reglas como el “fair play financiero”, para evitar más equipos en crisis económica, y la idea de reducir la cantidad de clubes en la Liga BetPlay que, a falta de aprobación en asamblea, pasará de 20 a 18 clubes.
Los rojos empezaron ganando con gol de Hugo Rodallega, pero Julián Quiñones anotó para los verdes, y ambos equipos siguen lidiando con su crisis de resultados; los verdes, además, continúan afuera de los ocho primeros de la tabla