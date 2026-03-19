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Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En uno de los partidos más destacados de la fecha 12 del fútbol colombiano, Tiburones y Poderosos se volverán a citar en un partido apasionante

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El vigente campeón del fútbol
El vigente campeón del fútbol colombiano visitará al equipo antioqueño dirigido por Alejandro Restrepo, en medio de lo que será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

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16:21 hsHoy

Así fue la polémica expulsión de figura del Junior de Barranquilla en la goleada por 0-4 ante Atlético Nacional: metió fuerte codazo

El defensor de Junior de Barranquilla fue expulsado tras un codazo sobre Juan Manuel Rengifo, acción que el VAR corrigió de amarilla a roja, dejando al equipo costeño en clara desventaja desde el minuto veinte del partido

El cuadro barranquillero quiere defender
El cuadro barranquillero quiere defender el título como campeones de Colombia-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El 10 de marzo de 2026, Junior de Barranquilla recibió un duro golpe por parte de Atlético Nacional tras caer en el estadio Romelio Martínez por 4-0.

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15:51 hsHoy

Así va la fecha 12 de la Liga BetPlay

El cuadro revelación de la
El cuadro revelación de la Liga BetPlay empató ante el Grande Matecaña-crédito Cristian Bayona/Colprensa

17 de marzo de 2026

Llaneros 2-2 Cúcuta Deportivo

  • Estadio: Bello-Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
  • Goles: Neider Ospina al minuto 19 y Jhonier Blanco al 50 para Llaneros, Eduar Arizalas al 23 y Diego Calcaterra al 90 para Cúcuta Deportivo
  • Árbitro: Carlos Ortega

Millonarios 3-0 Atlético Nacional

  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín
  • Goles: Rodrigo Contreras al minuto 15, Mateo García al 61 y Leonardo Castro al 83 para Millonarios. William Tesillo al minuto 33 y Jorman Campuzano al 49 salieron expulsados en Atlético Nacional
  • Árbitro: Jhon Ospina

18 de marzo de 2026

Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó

  • Estadio: Departamental La Libertad
  • Goles: Andrey Estupiñán al minuto 35 de tiro penal y Nanitamo Perlaza al 77 para Deportivo Pasto
  • Árbitro: Ferney Trujillo

Internacional de Bogotá 2-2 Deportivo Pereira

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Goles: Sebastián Acosta al 45+2 y Richard Rentería al 61 para Deportivo Pereira, Fabricio Sanguinetti al 51 y Facundo Boné de tiro penal al 90 para Inter de Bogotá
  • Árbitro: Luis Delgado

Atlético Bucaramanga 1-1 Once Caldas

  • Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
  • Goles: Félix Charrupí al minuto 27 para Atlético Bucaramanga y Luis Felipe Gómez al 42 para Once Caldas
  • Árbitro: Carlos Betancur

Deportivo Cali 1-1 Independiente Santa Fe

  • Estadio: Deportivo Cali
  • Goles: Hugo Rodallega al minuto 31 para Santa Fe, empató Julián Quiñones al 55 para Deportivo Cali
  • Árbitro: Jairo Mayorga
-crédito Cristian Bayona/Colprensa
-crédito Cristian Bayona/Colprensa

19 de marzo de 2026

Alianza FC de Valledupar vs. Jaguares de Córdoba

  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Árbitro: Javier Villa
  • VAR: Lisandro Castillo

Deportes Tolima vs. Fortaleza

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Hora: 6:20 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Árbitro: Luis Matorel
  • VAR: Nicolás Gallo
15:15 hsHoy

Últimos cinco partidos de Medellín y Junior de Barranquilla

Medellín

  • 15 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 1-2 Independiente Medellín
  • 12 de marzo de 2026 - Copa Libertadores: Independiente Medellín 2-1 Juventud
  • 5 de marzo de 2026 - Copa Libertadores: Juventud 1-1 Independiente Medellín
  • 28 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 1-2 Atlético Bucaramanga
  • 24 de febrero de 2026 - Copa Libertadores: Independiente Medellín 0-0 Liverpool Montevideo

Junior

  • 15 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Fortaleza
  • 10 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Junior 0-4 Atlético Nacional
  • 5 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Junior 1-1 Alianza FC
  • 28 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 0-2 Junior
  • 22 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Santa Fe 2-1 Junior
14:46 hsHoy

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate, Cali y Santa Fe complicaron su entrada al grupo de los 8

El duelo entre Azucareros y Cardenales en el estadio del cuadro vallecaucano dejó reparto de puntos entre los equipos dirigidos por Rafael Dudamel y Pablo Repetto

Cardenales y Azucareros no se
Cardenales y Azucareros no se hicieron daño en el Valle del Cauca, y complicaron sus aspiraciones para entrar al grupo de los 8-crédito @DeportivoCaliCP/X

Deportivo Cali e Independiente Santa protagonizaron un intenso empate a un gol, el 19 de marzo de 2026 en el Valle del Cauca, y tanto el equipo de Rafael Dudamel como el de Pablo Repetto comienzan a complicar sus aspiraciones de clasificación al grupo de los 8 de las finales de la Liga BetPlay.

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14:23 hsHoy

Afiche del Junior de Barranquilla presentando el duelo ante Medellín

Cristian Barrios y Teófilo Gutiérrez,
Cristian Barrios y Teófilo Gutiérrez, protagonistas del Junior de Barranquilla en el partido ante Medellín-crédito @JuniorClubSA/X
13:49 hsHoy

Estos son los puntos que deben sumar los clubes del FPC para clasificar a las finales: equipos históricos hacen cuentas

Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Millonarios e Independiente Medellín son algunos de los conjuntos que están por fuera de los ocho mejores de la Liga BetPlay I-2026

Este es el trofeo que
Este es el trofeo que se le entrega al equipo campeón de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Históricamente, los torneos que han tenido solamente 19 fechas han clasificado al octavo equipo a las finales con 29 puntos, por lo que este sería determinado como el “número mágico” que deben alcanzar los clubes para tener un cupo en la ronda final del campeonato colombiano.

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13:00 hsHoy

Jugadores viajeros del Junior para el partido ante Independiente Medellín

Este es el grupo de
Este es el grupo de jugadores que tendrá Alfredo Arias para su duelo en Medellín-crédito @JuniorClubSA/X
  • Mauro Silveira
  • Jefferson Martínez
  • Daniel Socarras
  • Jean Pestaña
  • Lucas Monzón
  • Daniel Rivera
  • Edwin Herrera
  • Yeison Suárez
  • Juan David Ríos
  • Jesús Rivas
  • Dilan Villarreal
  • Harold Rivera
  • Jannenson Sarmiento
  • Bryan Castrillón
  • Joel Canchimbo
  • Cristian Barrios
  • Guillermo Paiva
  • Luis Muriel
  • Teófilo Gutiérrez
  • Carlos Bacca
12:26 hsHoy

Convocados de Independiente Medellín para el partido ante Junior

Este es el grupo de
Este es el grupo de jugadores que tendrá Alejandro Restrepo para el partido ante Junior-crédito Jefatura de Prensa de Independiente Medellín
  • Salvador Ichazo
  • Eder Chaux
  • Kevin Mantilla
  • Léyser Chaverra
  • José Ortiz
  • Esneyder Mena
  • Daniel Londoño
  • Frank Fabra
  • Didier Moreno
  • Francisco Chaverra
  • Baldomero Perlaza
  • Alexis Serna
  • Halam Loboa
  • Diego Moreno
  • Gerónimo Mancilla
  • Daniel Cataño
  • Hayen Palacios
  • John Montaño
  • Enzo Larrosa
  • Francisco Fydrisweski
12:02 hsHoy

Negociación sobre los derechos de televisión del fútbol colombiano tiene dos versiones: esto se sabe

En 2026 se abre la licitación para el nuevo contrato de transmisión de los encuentros de la Dimayor, que quiere el mejor acuerdo posible para sus clubes

La Dimayor negociará un nuevo
La Dimayor negociará un nuevo contrato para los derechos de transmisión de televisión, cuyo vínculo actual termina en diciembre de 2026 - crédito Millonarios FC

El fútbol colombiano empezó un proceso de transición para la temporada 2027, cuando evolucionará con nuevas reglas como el “fair play financiero”, para evitar más equipos en crisis económica, y la idea de reducir la cantidad de clubes en la Liga BetPlay que, a falta de aprobación en asamblea, pasará de 20 a 18 clubes.

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11:53 hsHoy

Deportivo Cali y Santa Fe no se hicieron daño en Palmaseca: empate 1-1 por la Liga BetPlay

Los rojos empezaron ganando con gol de Hugo Rodallega, pero Julián Quiñones anotó para los verdes, y ambos equipos siguen lidiando con su crisis de resultados; los verdes, además, continúan afuera de los ocho primeros de la tabla

Deportivo Cali y Santa Fe
Deportivo Cali y Santa Fe se enfrentaron por la fecha 12 de la Liga BetPlay en el estadio de Palmaseca - crédito Santa Fe

Final del partido:

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