Qué ponerse para ir al Estéreo Picnic 2026: prendas vintage y consejos de moda para destacar y sobrevivir a las lluvias de Bogotá

Accesorios como bucket hats, canguros y ponchos impermeables complementan estilos originales, pero la prioridad sigue siendo la comodidad en el Estéreo Picnic - crédito Juan Camilo Angarita/Instagram

La edición de los 15 años del Festival Estéreo Picnic se celebrará el 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el parque Simón Bolívar de Bogotá, con un cartel encabezado por Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones y Lorde.

Los organizadores han anunciado que cada jornada comenzará a las 2:25 p. m., y se extenderá hasta las 3:00 a. m., con múltiples escenarios y una oferta musical que abarca pop, rock alternativo, electrónica y géneros urbanos. El festival, que reúne a miles de asistentes cada año, también se ha consolidado como una vitrina espontánea de tendencias en moda y estilo, donde la funcionalidad y la creatividad se fusionan para enfrentar las largas jornadas y el clima cambiante de la capital colombiana.

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El pronóstico para el primer día prevé una temperatura mínima de 11 ℃, con lluvias ligeras durante la tarde, y probabilidad de precipitaciones nocturnas. Esta previsión obliga a los asistentes a pensar con cuidado en su vestimenta para disfrutar del festival sin contratiempos por la lluvia.

La elección de capas, materiales impermeables y calzado resistente permite vivir la experiencia musical a plenitud mientras se mantiene un look audaz y adaptado a los cambios de temperatura - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Opciones de outfits para enfrentar el clima y destacar en el Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic no solo es un referente musical en América Latina; también es escenario para la experimentación con la moda. Según explicó la PR Manager de GoTrendier, Ximena Pardo, los festivales ofrecen libertad para que las personas experimenten con su estilo, combinando tendencias actuales con prendas vintage o de segunda mano que aportan personalidad.

El estilo indie festivalero sigue siendo uno de los más representativos. Las chaquetas de mezclilla, camisetas gráficas, gafas oscuras y botines cómodos forman la base de un look relajado y práctico. Los jeans rectos o de silueta amplia, junto con camisetas oversize, hoodies o camisas abiertas, permiten comodidad durante horas de conciertos y desplazamientos entre escenarios.

Pardo señaló que “las chaquetas denim vintage o las camisetas con estampados retro suelen ser piezas muy buscadas para este tipo de eventos, porque logran ese aire festivalero auténtico que muchas personas buscan”.

Adaptarse a los cambios de clima sin sacrificar el estilo es el gran reto para elegir el outfit adecuado para Estéreo Picnic - crédito cortesía GoTrendier

Otra tendencia dominante es el streetwear cómodo, ideal para quienes deben recorrer largas distancias y adaptarse a los cambios de temperatura. Los cargo pants, jeans baggy, hoodies, chaquetas bomber y sneakers resistentes son piezas clave. Este tipo de atuendo prioriza la comodidad sin descuidar una estética urbana, adaptándose a las condiciones variables del parque.

El boho moderno también tiene presencia, adaptándose al clima frío de Bogotá. Vestidos midi o largos pueden combinarse con cárdigans tejidos, chaquetas ligeras o gabardinas, aportando movimiento y abrigo. Las botas, botines o plataformas resistentes completan un look versátil para transitar por el parque y resistir posibles lluvias.

Prendas vintage, accesorios y recomendaciones para no mojarse

Las prendas vintage y de segunda mano son otra opción destacada, según Pardo, que afirma que estos artículos permiten construir looks únicos y con historia, diferenciándose entre la multitud. Chaquetas oversize, camisas retro estampadas, suéteres tejidos y accesorios llamativos contribuyen a forjar una identidad personal en el festival.

La clave para disfrutar el festival es combinar prendas en capas, incluir materiales impermeables y elegir zapatos resistentes para el barro y la lluvia - crédito GoTrendier

“Una de las ventajas de comprar moda de segunda mano es encontrar piezas que no todo el mundo tiene. En festivales como el Estéreo Picnic, eso se vuelve parte del estilo personal”, sostuvo Pardo.

Para enfrentar la lluvia y el frío, el creador de contenido Juan Camilo Angarita recomendó centrar la vestimenta en capas. Sugiere iniciar con una camiseta básica, una tank top o una camisa ligera y superponer prendas como hoodies, chaquetas livianas o camisas abiertas, fáciles de quitar o poner según cambie la temperatura. Destaca la importancia de elegir “unos zapatos que sobrevivan”, como tenis tipo running, botas Dr. Martens o de trekking ligeras, que permitan caminar sobre barro o superficies mojadas sin incomodidad.

Angarita enfatizó que el elemento más importante es el impermeable: ya sea una chaqueta rompevientos, un poncho o cualquier prenda ligera impermeable, porque “siempre llueve cuando sale el artista que uno quiere ver”. Añade que los accesorios inteligentes, como una gorra o bucket hat para el sol y un canguro o bolsón pequeño, resultan útiles para guardar objetos personales y protegerse de la lluvia.

Consejos prácticos para disfrutar del festival con estilo y sin preocupaciones por el clima

El Estéreo Picnic se posiciona como vitrina de tendencias de moda, fusionando creatividad y funcionalidad para sortear el clima bogotano - crédito GoTrendier

A la hora de seleccionar el outfit para el Estéreo Picnic 2026, los expertos coinciden en que el secreto está en la funcionalidad y la versatilidad de las prendas. El uso de capas permite adaptarse a las variaciones térmicas entre la tarde y la noche, mientras que los materiales impermeables y los zapatos resistentes previenen inconvenientes por la lluvia o el barro.

Para quienes desean destacar en la multitud, las prendas vintage y los accesorios originales son aliados clave, pero la prioridad sigue siendo la comodidad y la protección ante el clima. Las opciones incluyen desde chaquetas denim hasta ponchos impermeables, pasando por sneakers resistentes y botas de suela gruesa para evitar resbalones.