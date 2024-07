Johanna Fadul dio nuevos detalles del robo a su mamá en Bogotá y el maltrato al que fue sometida: “Le reventaron la nariz”

La actriz hizo algunas aclaraciones sobre la denuncia que hizo durante la semana tras el robo del que fue víctima su madre en la localidad de Suba - crédito @johannafadul/Instagram

El robo del que fue víctima la madre de la actriz Johanna Fadul en Bogotá causó revuelo nacional, luego de que la actriz denunciara el hecho en sus redes sociales. De acuerdo con lo informado por la bogotana, los criminales hicieron trabajo de inteligencia en la casa de su madre, pues afirmaron que le iban a comprar el inmueble que trataba de vender en ese momento. Con esa coartada realizaron varias visitas al inmueble y de este modo sabían lo que podían encontrar en la casa.

Los hechos quedaron registrados en las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda y el rostro de los ladrones quedó plenamente identificado. La actriz exigió justicia y remarcó que la situación de inseguridad en el país es insostenible. “Quiero hacer esta denuncia pública porque a mi mamá se le acaban de meter estos malparidos a la casa a robarle”, expresó la actriz, visiblemente afectada.

En la tarde del miércoles 17 de julio, Fadul subió un nuevo video a su cuenta de Instagram en el que, más calmada, habló con detalle de lo sucedido. En primer lugar agradeció el apoyo recibido y manifestó la necesidad de aclarar algunas cosas relacionadas con la denuncia inicial, apuntando que había “un poco de desconocimiento respecto a lo que yo monté y lo que hablé, que quizás lo dije alterada en un momento en que acababa de hablar con mi mamá”, manifestó.

“El trauma psicológico que deja esta gente que hace estas cosas, la persona lo adquiere en un dos por tres, al punto que se sienten con delirio de persecución, que cualquier cosa le va a pasar”, aclaró, dejando en evidencia que toda la familia y en particular su mamá siguen alterados. Acto seguido, insistió que la mujer entró en contacto con los ladrones debido a que una vecina también estaba intentando vender su casa semanas atrás, precisamente por la inseguridad en el sector.

La actriz dio a conocer detalles del robo en la casa de su madre - crédito Johanna Fadul / Instagram

“Mi mamá no le abrió la puerta a un aparecido que llegó y timbró y ya. Mi mamá venía hablando con uno de esos dos señores tiempo atrás, porque casualmente quince o veinte días atrás la vecina casualmente también está mostrando la casa para venderla. Ese señor llegó a esa casa y mi mamá le dijo ‘la casa está en venta por si está interesado’”, explicó.

Fadul explicó que ese era el motivo principal para decidir entre todos los hermanos que era momento de vender la casa. “No es la primera vez, es la tercera o cuarta vez que se intentan meter en la casa a mi mamá, y esta vez les abrió las puertas a los ladrones”, explicó, añadiendo que ese fue el motivo por el que había cámaras de seguridad en la propiedad. “La casa está llena de cámaras porque las veces anteriores que intentaron meterse dijimos ‘tenemos que ponerle medidas de seguridad a la casa’ por cuidar la vida de mi mamá”, dijo, si bien indicó que en el segundo piso no había cámaras.

Posteriormente, Johanna describió en detalle los momentos de angustia y terror que vivió su mamá con los ladrones. “Le amarran los pies, las manos, le ponen algo en la boca, la ponen en el baño. Los tipos le gritan ‘vieja tal por cual’ y le preguntaban dónde está la plata, dónde están los dólares que ustedes los ricachones tienen todo guardado’. Le sacaron un revólver y un cuchillo”, dijo.

Pese a la agresividad de los ladrones, la mujer se negó a cooperar en un principio, motivo por el que los ladrones la golpearon. “Como no quería hablar le reventaron la nariz”, dijo la actriz, añadiendo que su rostro acabó hinchado y su cadera muy adolorida por los puños y patadas que recibió.

Fadul exigió justicia a las autoridades para dar con los responsables del robo al domicilio de su mamá - crédito @johannafadul/Instagram y Policía Metropolitana de Bogotá

“Ella no quería decir lo que tenía, pero cuando ella vio que estaban atentando contra su vida decidió hablar (...) parte del dinero que se llevaron esos señores me lo acababan de pagar a mí y justo me lo iba a consignar esta semana”, manifestó Johanna, añadiendo que se robaron una alta suma, además de su celular y sus joyas. Incluso planeaban llevarse su automóvil, pero este por un desperfecto se encontraba en el taller en ese momento. Con todo, al parecer los sujetos sabían que tenía un carro. “Hasta los perros se quisieron llevar”, manifestó Fadul.

Johanna explicó que cuando los ladrones se fueron dejaron a la madre de la actriz amarrada, y tuvo que ser ella por sus propios medios quien se liberara de las ataduras pese al maltrato al que fue sometida. Para cerrar, la actriz envió un contundente mensaje a las autoridades para que el caso se resuelva satisfactoriamente. “Espero que se haga justicia, pero no para un año, la necesitamos ya para que agarren a esa gente”, sentenció.