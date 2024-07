Ana María Orozco contó cómo creo el look de Betty: “El capul doblado me lo inventé yo”

Ana María Orozco hablo de el proceso de personificar a 'Betty' - crédito @anaorozcoof - @canalrcn / Instagram

En una reciente entrevista para Ohlala, la actriz Ana María Orozco, recordada por su icónico papel interpretando a Beatriz Pinzón Solano, dio detalles sobre la creación del personaje desde que se presentó al casting. Ella habló sobre la inspiración para el cabello, los dientes y las gafas de Betty.

“Yo llevé la propuesta, las gafas, el flequillo y los brackets, pero yo me los inventé con papel aluminio que al comienzo fue un desastre, pero bueno, esa era como la idea... No sé cómo hice eso. El look, la ropa, todo eso después lo fuimos perfeccionando, pero así llegué al casting”, explicó la actriz.

“Lo del flequillo fue muy gracioso, porque ese yo me lo inventé para no hacérmelo de verdad, yo me lo doblé y finalmente les gustó, pero siempre me pareció rarísimo”, continuó explicando Orozco.