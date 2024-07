‘Master Chef Celebrity’: Cony Camelo se sometió a tratamiento por problemas de salud, ¿saldrá de la competencia?

Cony Camelo tuvo percances de salud por las extensas jornadas de 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

La llegada de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2024 a las pantallas de los colombianos genera noche tras noche emociones entre los espectadores, pues las estrellas más reconocidas de la farándula del país se esfuerzan por preparar los mejores platos e impresionar a los jurados para convertirse en el ganador de la competencia y recibir el premio de $200.000.000.

Además de su talento para preparar un plato de alto nivel, los participantes también comparten con sus compañeros y tratan de llevar la competencia de la mejor manera posible. Sin embargo, el esfuerzo y la presión que generan las actividades del programa le ha pasado factura a uno de los 16 participantes que siguen en la competencia.

La actriz reconocida por su papel de Hilda en la aclamada novela Los Reyes, producción del Canal RCN, compartió con sus más de 200.000 seguidores en la red social Instagram, que sufrió percances de salud. La también activista recibió atención médica y se someterá a un tratamiento que incluye una serie de sueros para recuperar sus defensas y mantener el ritmo de la competencia.

“Ustedes no saben lo gallina que soy yo, pero me tocó. Grité, pero solo se tardaron 30 minutos, Me pusieron magnesio, Vitamina C y antioxidantes”, dijo Camelo, de 47 años, que en esta edición está siendo fuertemente criticada por su actitud pasivo-agresiva.

A su vez, compartió el diagnóstico de su médico personal, que aseguró que la descompensación fue por los grandes esfuerzos de la actriz oriunda de Bogotá en las extensas jornadas de grabaciones del reality. Por ahora, Cony sigue las recomendaciones del personal de salud de mantener reposo y continuar con el tratamiento establecido para evitar mayores consecuencias en su salud. Sin embargo, no dejará la competencia.

De igual manera, la sugerencia médica fue dejar atrás su vegetarianismo, hábito alimentario que tiene hace varios años, pero que la perjudica a nivel de salud y en su desempeño en la competencia, pues es bien sabido que en las cocinas de MasterChef los concursantes deben probar y realizar todo tipo de preparaciones con los ingredientes que decidan los jurados y la producción del reality.

Para mostrar su compromiso con la competencia, la actriz anunció que volvería a comer carne para no perjudicar su participación en los diferentes retos. Su estrategia ha funcionado a la perfección, pues destacó en varios retos que implican incluir productos cárnicos en sus preparaciones.

Además, la actriz busca convertirse en la primera participante vegetariana en ser coronada como la MasterChef, pues el único caso que se conoce es el del actor y cantante Sebastián Silva, que en 2019 resaltó entre los participantes al inicio de la temporada, pero en el camino se fue quedando atrás por no tener control sobre lo que estaba cocinando.

Para la actriz el proceso no es fácil, ya que es una fiera activista de los derechos de los animales, lo que genera un obstáculo al momento de ejecutar las preparaciones con proteína animal, en particular, en los retos de salvación. Asimismo, sus convicciones la pondrán a prueba, pues a medida que avanza la competencia los cocineros se expondrán a desafíos cada vez más que implican a los animales.

Se rumorea que en cierto punto de la competencia se tendrán que enfrentar al sacrificio de animales en el proceso para la obtención de la proteína que llevarán sus platos. Este tipo de desafíos puede poner en riesgo la permanencia y continuidad de la actriz, pues se han presentado casos en los que la moral de los participantes pesa más que las reglas de juego del reality.