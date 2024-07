Carolina Cruz habló del matoneo que recibió su hijo Salvador por su condición médica

Carolina Cruz compartió detalles del diagnóstico de macrocefalia de su hijo Salvador - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora y exreina Carolina Cruz compartió detalles conmovedores sobre su vida personal, específicamente en relación con su hijo menor, Salvador. En su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, Cruz contó la historia médica de su hijo, que fue diagnosticado con macrocefalia a unos meses de nacido.

Salvador, el hijo menor de la presentadora de Día a día y del actor Lincoln Palomeque, fue diagnosticado con esta condición cuando tenía sólo tres meses de edad y la exreina reveló que la noticia impactó profundamente a la familia: “Llegué a casa, apenas vi la cara de Matías, intenté ser fuerte, intenté no llorar. Recuerdo que lo primero que hice fue entrar a mi habitación, donde tengo un altar. Cerré la puerta, me puse de rodillas y le dije: ‘Diosito, lo que tú me mandes, yo lo voy a recibir como tú quieras. Lo que me mandes, yo lo aceptaré’”, comentó la presentadora.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Carolina Cruz compartió detalles del diagnóstico de macrocefalia de su hijo Salvador - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Sin embargo, enfrentar la condición médica de su hijo no fue el único reto debido a que la modelo y empresaria tuvo que lidiar con el acoso y las críticas en redes sociales. En diversas plataformas, tanto seguidores como detractores cuestionaron la apariencia de su hijo y lanzaron comentarios hiriente.

La vallecaucana habló de su reintegración al programa matutino Día a día luego de la licencia de maternidad, el cual fue un momento complicado debido a los abrumadores comentarios negativos: “Empiezan los comentarios de la gente hablando desde la ignorancia de no saber qué pasa. Todo el mundo empieza a juzgar, empiezan a señalarte, a cogerla contra tu hijo. Leía comentarios como: ‘Enfermo, cabezón, parece ovni, extraterrestre, megamente, eso le pasa por decidir ser mamá siendo abuela, eso le pasa porque se hizo una fertilización in vitro’, por lo uno, por lo otro, todo el ataque hacia mi hijo Salvador”, expresó.

La presentadora enfrentó comentarios negativos sobre la condición médica de su hijo Salvador - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Uno de los momentos más desafiantes fue enfrentar el bullying en redes sociales. La presentadora indicó que la ignorancia y la falta de empatía de algunas personas resultaron en ataques hacia su hijo, que no tenía la culpa: “No se alcanzan a imaginar todo el ataque que empecé a recibir hacia mi hijo Salvador”, mencionó.

Esta situación llevó a la empresaria a reflexionar sobre la crueldad de ciertas personas que utilizan la enfermedad de un niño como arma para atacar a sus padres: “Qué culpa tiene un bebé que mi trabajo a ti no te guste, por qué juzgar a un niño, la salud médica de un chiquito”, añadió la presentadora.

Carolina Cruz reveló los sufrimientos y desafíos que vivió al descubrir la condición de Salvador - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz encontró fortaleza en su familia y amigos. A pesar de los momentos oscuros que la hicieron retirarse temporalmente de las redes sociales, mencionó que esta experiencia la hizo más fuerte: “Me volví una mujer mucho más fuerte. Ha sido la experiencia de mi vida que más me ha fortalecido y que más me ha hecho ser empática”. Reconoció el gran desafío que enfrenta al cuidar a un hijo con una condición médica compleja, algo que le permitió comprender la realidad de muchas otras madres y cuidadores en situaciones similares.

En su pódcast, la presentadora también destacó el progreso de Salvador, que, después de varios tratamientos médicos, ahora se encuentra sano. Este episodio de su vida no sólo la hizo valorar aún más a su hijo, sino que también la llevó a crear la Fundación Salvador de sueños, la cual busca apoyar a madres con hijos de escasos recursos que enfrentan condiciones médicas similares.

En su pódcast, la presentadora abrió su corazón para contar el proceso médico de Salvador - crédito @CarolinaCruzOsorio/Instagram

La vallecaucana envió un mensaje a sus seguidores, resaltando la importancia de la empatía y solidaridad. “No juzguez, no señales. Si hay algo de una persona que no te parece o no estás de acuerdo, no pasa nada. Todos los seres humanos, y me incluyo, hemos hablado desde el conocimiento y la ignorancia”, concluyó.