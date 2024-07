El comediante Camilo Cifuentes denunció estafa millonaria a nombre de su esposa

El imitador Camilo Cifuentes alertó a sus seguidores de estafa que estaban haciendo a nombre de sus esposa - crédito @camilocifuentescortes/ Instagram.

Camilo Cifuentes es un reconocido comediante colombiano, célebre por su versatilidad y talento en el ámbito del entretenimiento., Se ha destacado por su habilidad para la imitación, la parodia y el humor en diversas plataformas, sin embargo antes de dedicarle su vida al arte de la imitación ejerció su carrera como médico, ya que es egresado de la Universidad del Cauca en esta rama del conocimiento.

El ha hecho su fama basado en la comedia, trabajando en el programa de Caracol Televisión Sábados felices, en donde dio un inicio oficial y logró ganar reconocimiento como imitador, también ha participado en radio y hace parte del programa Voz populi de Blu Radio, en donde hace imitación de los personajes influyentes del país.

Cifuentes ha ganado fama y respeto dentro de su gremio por su buen desempeño en los diferentes proyectos en los que ha estado, esto le ha hecho que el conquiste a sus espectadores sumando mas de trecientos mil seguidores en su cuenta de Instagram, sin embargo la fama ha jugado en dos direcciones.

En las mas recientes historias de Instagram publicadas por el comediante e imitador, él alertó a sus seguidores asegurando que delincuentes cibernéticos han tomado la imagen de su esposa para robar dinero, documentos y datos personales, asegurando que los criminales se aprovecharon que su esposa es su manager.

La esposa de Camilo Cifuentes, Lupe Ximena Mondragón, fue víctima de suplantación en redes sociales en donde aprovecharon su imagen para crear un perfil con fotos y datos personales y así robar en Internet. “Urgente, amigos hackearon y crearon este perfil de Facebook a mi esposa, es falso. No pido plata, no pido información ni documentos. No caigas en aceptar la invitación, es una estafa”, escribió Cifuentes.

El comediante señaló que esta suplantación es bastante delicada, ya que Mondragón es la persona que maneja todo lo relacionado con las contrataciones de Cifuentes.

En la foto publicada por el se ve que los delincuentes usaron la plataforma de Facebook para crear un perfil falso de su esposa, robando las fotos y el nombre del perfil real, para que el robo de datos y dinero pareciera mas real.

Cifuentes hasta ahora no ha publicado si alguno de sus seguidores cayó en la trampa de los ladrones, sin embargo si hace un llamado para no caer en este tipo de estafas.

No caiga en estafas por redes sociales

En la era digital, las redes sociales son una herramienta imprescindible para la comunicación y el entretenimiento, pero también son un terreno fértil para los estafadores. Evitar caer en sus trampas requiere de precaución y conocimiento. A continuación, te ofrecemos diez consejos clave para protegerte de las estafas en redes sociales.

No compartir información personal: es importante mantener la información sensible privada, evitar divulgar números de tarjetas de crédito, contraseñas y datos personales.

Verificar la autenticidad: Comprobar que las cuentas que se comunican sean oficiales y estén verificadas.

Desconfiar de ofertas demasiado buenas: Si una oferta parece demasiado atractiva, probablemente no sea legítima.

Contraseñas seguras: Un buen tip es crear contraseñas fuertes y cambiarlas periódicamente.

No hacer clic en enlaces sospechosos: Evitar abrir enlaces o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Investigar perfiles: Es fundamental examinar el historial y la actividad de las cuentas que te contactan para asegurarte de que no son fraudulentas.

Active la autenticación en dos pasos: Agregue una capa extra de seguridad a tus cuentas con la autenticación en dos pasos.

Revise la configuración de privacidad: Ajusta la configuración de privacidad en tus redes sociales para controlar quién puede ver tu información.

Informe sobre actividades sospechosas: Reporte cualquier cuenta o actividad que te parezca sospechosa a la plataforma correspondiente.

Mantente informado: Educa sobre las nuevas técnicas y tácticas que usan los estafadores para estar siempre un paso adelante.

Adoptar estas medidas puede ayudar a mantener las cuentas e información personal a salvo de estafadores en las redes sociales.