Funcionarios de la Alcaldía de Cali armaron fiesta con licor en plena oficina: “Al mejor estilo de una cantina”

A través de las redes sociales, el periodista local Camilo Chará denunció que algunos funcionarios estarían ingiriendo licor en las oficinas del Centro Administrativo Municipal (CAM) de la Alcaldía de Cali.

“Al mejor estilo de una cantina y bebiendo Buchanan´s, un grupo de por lo menos cinco funcionarios estuvo de fiesta en medio de su oficina en el segundo piso de edificio de la alcaldía de Cali”, escribió el reportero en sus redes sociales.

Sin embargo, desde la Administración local se emitió un comunicado de prensa para anunciar una investigación a los funcionarios involucrados, así como las medidas correspondientes para determinar la sanción a los funcionarios involucrados.

“Informamos a la opinión pública que ante esta situación denunciada por la ciudadanía, desde la Administración Distrital de Santiago de Cali ya se está investigando el caso, de la mano de las entidades competentes, con el fin de identificar a los servidores públicos involucrados, adelantar el debido proceso y determinar una sanción”, señala el documento.

Así mismo, la administración distrital reiteró que llegarán hasta las últimas consecuencias para determinar lo que ocurrió en las oficinas del CAM. “Para el alcalde de Cali, Alejandro Eder, uno de los principales objetivos es dignificar el servicio público, cuyo principal eje es el respeto hacia la labor y hacia los ciudadanos. Por ello, estas acciones deben ser evaluadas y sancionadas”, concluye el comunicado.

Sin embargo, Chará insistió en que el alcalde observe con atención a los funcionarios que sobrepasan sus actividades laborales para intereses personales. “Los caleños no podemos estar pagando impuestos para que el edificio de la alcaldía sea convertido en un espacio de óseo y perdición”, agregó.

Igualmente, el reportero pidió que la investigación no sea solamente asumida por la Alcaldía, sino que intervengan la personería de Cali y la Procuraduría General de la Nación. “Los funcionarios faltan de manera gravísima al ARTÍCULO 55 de Régimen Disciplinario “FALTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO O LA FUNCIÓN PÚBLICA””, explicó.

Polémico contrato con canal de Bogotá

Este no ha sido el único escándalo que ha enfrentado el alcalde Alejandro Eder durante su administración en Cali. El pasado mes de abril, concejales de la capital vallecaucana denunciaron posibles irregularidades en un millonario contrato interadministrativo por $7.625 millones, entre la Alcaldía de Cali y el Canal Trece, con sede en Bogotá.

En medio de una sesión formal, los cabildantes caleños cuestionan que este convenio se haya efectuado de manera directa en un lapso de 20 días, y critican que haya dejado a un lado la oferta del canal local Telepacífico. Una de las concejales que criticó la firma de este documento fue Ana Erazo, quien mencionó sus dudas frente a la idoneidad del Canal Trece para las diversas responsabilidades asignadas, que van desde la organización de eventos hasta la investigación de percepción ciudadana y el suministro de alimentos típicos del Valle.

El funcionario aseguró que dicho convenio se ampara a las normas legales y que no hubo irregularidades - crédito Secretaria de Gobierno de Cali

Al respecto, el secretario de Gobierno, Andrés Stapper, respondió que la elección del contratista se basó en la amplia experiencia que tiene dicho canal de televisión a nivel nacional, para comunicar los avances de la administración, conocer las necesidades de las comunidades y recuperar la imagen y percepción de la ciudad.

“El proceso de selección en el cual terminó con la suscripción de contrato administrativo con el Canal 13 se debe inicialmente a todo un proceso de conocer, no solo en el marco de la estrategia digital o de la investigación, si no es el posicionamiento de la Alcaldía de Cali a nivel no solo local, sino a nivel nacional”, explicó el funcionario en el Concejo de Cali.

Agregó que el proceso para elegir al contratista se llevó a cabo legalmente y bajo principios de contratación pública después de invitar a tres oferentes. “La elección del Canal 13 no solo es para atender una operación logística que es uno de los componentes del contrato, sino es el posicionamiento en el marco de las distintas estrategias que están marcadas en el Plan de Desarrollo”, comentó.