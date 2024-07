Así mantienen la llama Valentina Ochoa y Sebastián Vega: “yo le meto mis tangas en la billetera”

El actor y su esposa revelaron los sus secretos para mantener vivo el amor - Crédito @lauraacunaayala / YouTube

Sebastián Vega y Valentina Ochoa han sido una de las parejas más que más años han compartido de la farándula en el país, y desde sus redes sociales acostumbran a enseñar el amor y afecto que todavía mantienen.

Después de 7 años de relación y de compartir sus momentos de pareja por Instagram, fue Valentina quien reveló los secretos de su estable relación, pues aseguró que se trata de trucos o juegos en pareja para no dejar morir la llama del amor.

“Esto es un secreto, yo soy de las que le meto mis tangas en la billetera, que abra, que le tengo un regalo,” explicó ella en una entrevista en Lo Sé Todo Colombia. “Delicioso mientras sea un consenso entre los dos, claro que sí, rico. Uno debe darse lunes de miel mínimo una vez al mes, alguna escapadita o una nochecita en un hotel, un viajecito.”

“Es más, cuando nos vamos con los niños, hacemos una metidita al baño ahí rapidita,” explicó Valentina entre risas, “Ese picantico es rico y con los años toca trabajarlo todavía más, es que a mí me parece delicioso porque nosotros llevamos siete años, y con esos años tengo más confianza de decirle la manera o posición que me pareció deliciosa.”

Valentina asegura que cada día que pasa le tiene más confianza para proponerle este tipo de cosas al actor, lo que ha influido para construir la relación tan fuerte que mantienen, y asegura que no le tiene miedo a hablar del tema o a ser avergonzada por hablar de sus relaciones con libertad.

Así mismo, dice que el amor propio es una de las cosas más complicadas de manejar y crear en uno. “Es lo más difícil de conseguir y de trabajar en uno. Lo que todos hablan pero lo que más nos cuesta interiorizar, pero yo creo que de a poquitos lo vamos haciendo y para todo el mundo el concepto es distinto.”

Valentina señala que han intentado destruir esa confianza llamándola por el rótulo de la esposa de Sebastián Vega o la mamá de Luca, sin embargo, ella asegura que ha aprendido a abrazar esos títulos y que le encantan. “A todas nos pasa, hoy en día todavía soy la mamá de Luca y la esposa de Sebastián, si uno se lo toma personal o por lado negativo pues obvio le va a saber a jopo, pero yo le veo el lado chévere, a mí me gusta y lo digo con orgullo, además amo ser la esposa de él.”

Su viaje romántico por Europa

En últimos días la pareja ha compartido desde sus redes sociales la experiencia de su viaje por varias ciudades europeas donde han demostrado que esa llama de amor que ella menciona sigue viva, pues hace unos días el actor decidió compartir por su Instagram que le volvió a pedir la mano en París.

En las fotos compartidas por Sebastián se ven a ambos compartido en diferentes lugares de París mientras en una de ellas Valentina enseña su anillo de diamantes mientras sonríen y presumen su relación. “La verdad no sé si pueda pedir la mano más de una vez, el caso es que lo hice y me dijo que sí 😁 TE AMO. te pediría matrimonio las veces que quieras 💚 eres y serás el amor de mi vida. Gracias, Gracias, Gracias. En una banca del parque del muro de los te amo en París, tú y yo, solos ella y yo. JE T’AIME 💚”, escribió el actor en la descripción del post.

Valentina Ochoa desde su cuenta de Instagram publicó unas fotos del mismo lugar pero le envió al actor un mensaje en respuesta. “💎 DIJE QUE SÍ. Ayer en nuestro tercer día en París, fuimos al muro de los Te Amo, (así se llama), caminando en un día de divino, nos sentamos en una banquita, justo al lado del muro, Sebas me leyó una carta, escrita por él (la carta que supera cualquier libro de poemas) y al final, me pidió volver a casarme con él, Y obviooooo que siiiii… me casaría contigo todos los días de mi vida ❤️❤️❤️”.