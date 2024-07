J Balvin, Ana del Castillo, Junior Zamora, Bomba Estéreo y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

J Balvin ahora tendrá videojuego - crédito cortesía oficina Gus Rincón

Llegando a la mitad de julio, el interés de los colombianos está centrado en su mayoría en lo que sucede con la selección durante la Copa América, especialmente ahora que afrontan la final del torneo ante Argentina el próximo domingo 14 de julio.

Pese a ello, no faltaron los estrenos a destacar entre talentos emergentes y artistas ya consolidados. Uno en particular marca el regreso de una de las figuras clave en el auge que vive hoy el género urbano tanto en Colombia como a nivel internacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por varios de los lanzamientos más destacados de la música nacional durante la última semana.

Ana del Castillo estrenó su segundo álbum ‘Con Fuerza’

La cantante vallenata Ana del Castillo estrenó el esperado sucesor de El Favor De Dios (2022) que en sus 13 canciones incluye la presencia de compositores contemporáneos como Fabián Corrales, Iván Calderón S., Juan Fabio Lagos, Roland Valbuena Jr., así como una composición cortesía del recién fallecido Omar Geles, titulada Te Imaginaba.

Lo más destacado de este trabajo es que la valduparense se mete de lleno en el crossover: sin dejar de lado el vallenato, el repertorio incorpora ritmos urbanos, cumbia mexicana o tex-mex, al estilo de lo que pusieron en marcha figuras como Silvestre Dangond en la última década. El lanzamiento en vivo de esta producción tendrá lugar el próximo sábado 27 de julio en el emblemático Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar.

Isabella Rozo debuta con “Lo que de verdad importa”

La artista santandereana lanzó este sencillo producido por José Lopera, ganador del Latin Grammy, en el que se fusionan elementos del punk y el pop mientras se hace una observación crítica alrededor del frenesí con el que se vive la vida moderna.

“La idea de esta canción surgió después de una charla con mi papá, en la que me contaba sobre su infancia y cómo, al vivir tan rápido, perdió de vista lo más hermoso a su alrededor: sus padres. Esto me hizo reflexionar sobre mi entorno y la gente que conozco. Quise capturar ese sentimiento y compartirlo a través de mi música”, manifestó en comunicado de prensa.

Junior Zamora le canta al barrio en “Tilin Chilin” junto a JNoa, N. Hardem y Deuxer

El vallecaucano, llamado a ser uno de los artistas revelación del año de acuerdo con Spotify, estrenó una colaboración en la que se rodea de la dominicana J Noa y sus compatriotas N. Hardem y Deuxer, una evocación del barrio y su lenguaje coloquial, pero a la vez una invitación a tomarse las cosas que suceden en la vida con calma.

“En esta canción quise ir a lugares para sacar mis skills más raperos sin ser rapero, pero sobre todo jugando con el ritmo que el beat ya me ponía. Además, recuerdo que quería jugar un poco con el postureo de ser como el más visajoso del barrio, pero sabía que luego el visual quería que contara otra cosa”, explicó el artista.

Dawer X Damper se unen a Bebo Dumont en “Dos de azúcar”

Justamente unos viejos conocidos de Junior Zamora cuando formaba parte de Alto Volumen, Dawer X Damper, publicaron su sencillo Dos de azúcar, un abrebocas de su segundo trabajo de estudio, AAA (Triple A).

En esta oportunidad decidieron juntar fuerzas con Bebo Dumont, integrante de la banda Cultura Profética. “Descubrí a DXD por el guitarrista de Rawayana. Estábamos en Ciudad de México haciendo un afrobeat y me dijo ‘¿Has escuchado a estos panas de Cali? Están en otro nivel musical’. Me los puso y quedé en shock de lo buenos que eran”, explica el puertorriqueño de su primer encuentro con la música de la dupla vallecaucana.

Un tiempo después se conocieron en persona y surgió la magia. “Empezamos a pensar en una colaboración y, cuando empezaron el disco, me mandaron el tema y estaba superbueno. No lo pensé: me sumé de una. Tan pronto me senté, me fluyó muy rápido, se sentía natural la temática, la manera en que lo planteaban”, añadió Dumont.

Nelly Furtado une fuerzas con Li Saumet de Bomba Estéreo en “Corazón”

Tras siete años alejada de los estudios de grabación, Nelly Furtado anunció el estreno de su álbum 7 para el 20 de septiembre. Luego de estrenar Love Bites junto a Tove Lo y SG Lewis, la canadiense lanzó Corazón, en la que su invitada fue ni más ni menos que Li Saumet de Bomba Estéreo.

Furtado explicó en su cuenta de Instagram que esta grabación le tomó dos años, y hasta se realizó en tres ciudades distintas, tal y como sucedió con el álbum entero, pues según sus palabras escogió las 14 canciones de una lista de 400. En cuanto a la participación de Saumet, hace gala de su registro más rapero, marcando una notable diferencia con lo que hizo en Ojitos Lindos con Bad Bunny tiempo atrás.

J Balvin presenta “Gaga” y confirma fecha de su nuevo álbum ‘Rayo’

El paisa juntó fuerzas con el puertorriqueño Saiko para su nuevo sencillo, en el que se mantiene fiel al género urbano. El videoclip impacta desde el primer segundo gracias a sus efectos visuales y el mundo cromado que presenta para acompañar la canción.

Este sencillo sirvió como el anuncio definitivo del nombre y fecha de su sexto trabajo de estudio (séptimo contando Oasis, su álbum colaborativo con Bad Bunny). Rayo tiene como fecha de estreno el próximo 9 de agosto y contará con la presencia de invitados como Chencho Corleone, Zion, Feid, Ryan Castro, Bad Gyal, Carín León o Quevedo. “Es un intercambio de energía entre viejos y nuevos amigos”, explicó el reguetonero en un comunicado de prensa.