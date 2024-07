Aida victoria Merlano y Westcol volvieron a hacer un en vivo juntos y los rumores de una reconciliación aumentaron

Westcol y Aida Victoria Merlano volvieron a hablar públicamente - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

En el mundo de las redes sociales y el streaming, las relaciones personales muchas veces se desarrollan bajo el ojo público. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con la pareja conformada por Aida Victoria Merlano y Westcol, quienes después de una acalorada discusión en vivo y la mediática ruptura, han vuelto a tener una emotiva conversación que ha dado esperanzas a sus seguidores sobre una posible reconciliación.

La separación de Aida Victoria Merlano y Westcol ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas.

A pesar de que ya no están juntos y que de inmediato tomaron caminos separados, ambos continuaron compartiendo sus vivencias y perspectivas frente a lo que sucedió, como también han mantenido a sus seguidores al tanto de su estado emocional.

Aida Victoria Merlano y Westcol pelearon en un en vivo y volvieron a hablar a través del mismo medio - crédito captura de pantalla Westcol/Youtube

Sin embargo, la distancia y el tiempo parecen haber permitido una reflexión más profunda sobre los acontecimientos que llevaron a su separación, que en su momento el centro fue la polémica y el dolor.

Por eso, el viernes 12 de julio, Westcol decidió dar un paso hacia adelante y durante una de sus transmisiones en vivo a través de la plataforma de streaming Kick, tomó la iniciativa de llamar a Aida Victoria para volver a hablar con ella frente a su público.

La respuesta afirmativa de ella permitió que miles de espectadores fueran testigos de una conversación cargada de emociones y arrepentimiento.

Durante la conversación, Aida Victoria se dejó escuchar visiblemente afectada y aprovechó para admitir sus errores, expresándose con tristeza por lo ocurrido.

“Obviamente, es que me da sentimiento, pero yo sé que hay cosas que se dicen cuando uno se siente roto. Yo lo entiendo y por eso te digo, ya no hay más que tenga que decir que las que ya yo sé y que me has dicho”, dijo ella entre sollozos. La vulnerabilidad de sus palabras resonó profundamente entre sus seguidores.

Reconciliación Aida Victoria Merlano y Westcol en una transmisión en vivo - crédito @notifamosoos/IG

Por su parte, Westcol insistió en la necesidad de un encuentro personal para expresar su arrepentimiento.

“Yo sé, pero igual te lo quiero decir en persona, que me veas y que veas que yo también me siento mal. […] ¿Quieres que hablemos después en persona?”, preguntó él, a lo que Aída Victoria respondió con la voz aún quebrada que sí.

La conversación continuó con Aida Victoria reconociendo que había manejado algunas situaciones de manera inapropiada y que desearía haber actuado de otra forma. Teniendo en cuenta que Westcol le recordó que todos cometen errores y que, a pesar de las críticas, ambos son seres humanos susceptibles a equivocarse.

“También quiero decir que también hay cosas que no supe manejar y que de pronto debí hacer diferente”, señaló la influenciadora.

La llamada en vivo de la pareja culminó con la planificación de un encuentro. “¿Cuándo quieres que nos veamos?”, dijo Westcol, a lo que ella le contestó con la pregunta de que a qué hora terminaba el ‘stream’. En ese momento el creador de contenido respondió que terminaría su transmisión a las 10:00 p. m., y Aída Victoria indicó que llegaría a su casa a las 10:30 p. m.

Aunque ninguno de los dos ha revelado detalles sobre su encuentro y lo que discutieron esa noche, el tono conciliador de su conversación en vivo ha dado pie a especulaciones sobre una posible reconciliación. Pero también hubo quienes los criticaron por la situación pública que vivieron.

“Tanto drama para después estar arrastrándose por él. Todo para subir rating”, “Pes cuantos no han pasado por eso, dejen de ser morrongas”, “Yo creía de verdad que Aida era una mujer madura y empoderada”, “Por qué no una reconciliación”, “Me estoy viviendo esta novela. Westcol vuelve con ella, es buena pelada. Aida no dejes ir al amor de tu vida todos nos equivocamos”, son algunos de los mensajes más relevantes que les han dejado.