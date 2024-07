Aida Victoria Merlano reprochó la actuación de Westcol con su mascota: “Voy por mi cabra”

Finalmente, la creadora de contenido recogerá a su mascota que está con Westcol - crédito @chismescalientescol/Instagram

Después del boom que produjo la separación entre Westcol y Aida Victoria Merlano, son varias las teorías que han surgido en redes sociales. Inicialmente se dijo que todo era una pantalla de marketing para el lanzamiento del nuevo proyecto de la joven creadora de contenido, otros que simplemente era un show más de la pareja, entre otros comentarios.

Sin embargo, hubo en tema en el que muchos pensaron cuando finalmente los dos decidieron tomar caminos separados y en que, seguramente, al principio no pensaron. Se trata de la cabra, que fue un regalo para la hija de la excongresista Merlano, de parte del streamer y que se convirtió en centro de atención conforme avanzaron los días.

Aunque el creador de contenido aseguró en repetidas ocasiones a través de sus transmisiones en vivo, que, la cabrita se quedaría con él, esto parece no haberle gustado a Merlano Manzaneda. Según mencionó la joven, su mascota regresaría con ella tan pronto encontrara una nueva casa en la que pudiera tenerla, tema que concretó en la mañana del jueves 11 de julio.

Las cosas se salieron de control, cuando el antioqueño publicó un video en el que aparece dándole tetero al animalito y esto desató la rabia de Aida Victoria. De acuerdo con su reacción, la cabra no puede permanecer más tiempo con él, pues le significó un gran trabajo el poder conseguir que su mascota se alimentara de una mejor manera en lugar de consumir tetero.

“Ay, no, la cabra no puede estar con él, ¿sabes todo lo que nos demoramos logrando que esa cabra dejara de tomar tetero para empezar a comer sólidos? (...) ¡Yo voy por mi cabra!”, dijo molesta la joven creadora de contenido.

Asimismo, Aida Victoria Merlano abrió una encuesta para que sus seguidores la ayudaran a decidir qué opción era mejor para comunicarse con Westcol para pelear por la custodia de la cabra. Las opciones eran dos: llamada telefónica o encontrarse frente a frente, por lo que varios seguidores enviaron mensajes a la barranquillera que tomara el toro por los cuernos y se encuentre de frente con el paisa.

Habiendo solucionado el tema de su vivienda, en un mes Merlano Manzaneda tendrá de nuevo su vivienda, por lo que la disputa por la tenencia de la cabra comienza desde ya y así evitar sea malcriada por el antioqueño.

Qué pasó entre Westcol y Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores con un comunicado que publicó a través de su cuenta de Instagram, en el cual dio a conocer que terminó su relación con el también creador de contenido Westcol, que se dedica a realizar transmisiones en sus redes sociales.

En medio de su proceso quirúrgico estalló el rumor de una supuesta infidelidad por parte de su pareja, con quien tenía una relación estable y compartían momentos de la misma en las plataformas digitales, lo que generó una gran cantidad de comentarios en contra de Westcol.

Aunque Aida Victoria Merlano confirmó que cree en la versión entregada por su ahora exnovio, también fue enfática en asegurar que tiene el amor propio suficiente para darse cuenta de que es el momento de dejar ir esa relación.

“Yo no tengo una relación con ella. Yo no sé ni siquiera quién es; a él sí lo conozco, con él sí tengo una relación y me falló. Entonces, yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él está el amor que siento por mí y más importante que mi relación con él es mi relación conmigo, que es la que más me ha costado construir y hay cosas que no estoy dispuesta a permitir entre nada, no estamos más juntos y esa es la historia”, puntualizó en su video.