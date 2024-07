Exreina colombiana generó polémica por afirmar que las amigas “feas” son “envidiosas”: prefiere a las “lindas”

Valentina Valderrama aseguró que es mejor tener amigas lindas, porque son más seguras - crédito Valentina Valderrama/TikTok

La exreina Valentina Valderrama, que representó a Risaralda en Miss Universe 2023, fue blanco de críticas por un comentario que hizo a través de sus redes sociales, en el que enfatizó en el aspecto físico de las mujeres. De acuerdo con la también periodista, no es buena idea tener amigas “feas” porque, generalmente, tienden a “hacer daño”.

“Yo les voy a decir una cosa, si quieren tener amigas, tengan amigas lindas físicamente, y yo sé que me van a funar durísimo, pero las amigas feas son las más envidiosas, las amigas feas son las que más daño te hacen”, aseveró la exreina en su cuenta oficial de TikTok.

Valderrama aseguró que las “amigas feas” suelen ir en contra de aquellas por las que sienten envidia, por lo que recomendó rodearse a mujeres físicamente atractivas, según los estándares de belleza actuales, porque ellas, al parecer, tienden a ser más seguras de sí mismas.

“Mientras más linda es (sic) más irradia, más tranquilidad, uno disfruta más con ella, porque esa persona no está mirando si estás mejor o no, y si tu luz está pagando la de los demás, simplemente es feliz porque sabe que ella brilla sola”, añadió la periodista, asegurando que las mujeres hermosas físicamente no necesitan “estar opacando a nadie” para sentirse bien.

Las críticas en contra de la exreina no se hicieron esperar. Varios usuarios y usuarias de la red social indicaron que la belleza no tiene que ser un requisito para elegir amistades y que la envidia que mencionó Valderrama se basa únicamente en qué tan segura o insegura es la persona. “Qué pensamiento tan ignorante clasificar las amigas por el físico, hay gente envidiosa bonita, blanca, oscura, etc.”; “Las amigas lindas también hacen daño”; “No se trata de lindas o feas, sino de amigas seguras o inseguras”; “Qué teoría tan vacía”; “Hay personas que sienten envidia sin importar su apariencia”; “Tengan amigas con buenos valores, y ya”, indicaron los internautas.

Por el contrario, otros ciudadanos insistieron en que sus palabras son acertadas, basándose en experiencias propias. Incluso, una de las usuarias escribió que la exreina no debería sentirse mal por dar a conocer su opinión al respecto. En respuesta, Valderrama expresó: “Me siento cruel”.

En todo caso, lo cierto es que, en efecto, las exigencias para alcanzar determinados estándares de belleza sí repercuten en la salud mental de las personas. Según la psicóloga clínica y magíster en Psiconeuropsiquiatría María Eugenia Sarmiento, la alta exposición a estas políticas de belleza física tienden a afectar a las mujeres, en gran medida, al ver que no encajan en ese molde.

“Los certámenes de belleza y las redes sociales se han convertido en un punto de partida para generar poco amor propio, depresión y baja autoestima en las mujeres”, precisó la experta, en conversación con El Heraldo.

El hecho de buscar ajustarse a los estándares y de “alcanzar la perfección” en la apariencia física puede terminar generando depresión en las mujeres, si, a pesar de sus esfuerzos, no logran alcanzar los resultados que esperan. Es tanto el deseo de sumarse a esos cuerpos y rostros “ideales”, que deciden someterse a cirugías estéticas que, aunque pueden surgir por decisión propia, en otras ocasiones nacen de “comentarios mal intencionados” que reciben por cuenta de su aspecto físico.

Por su parte, la experta María Luisa Verdú, máster en Psicología Clínica, indicó al medio que, en efecto, muchas veces las personas suelen recibir todo tipo de comentarios y señalamientos por su apariencia, cumplan o no con los estándares de belleza establecidos, debido a la envidia. “Detrás de las críticas existe ese malestar en el ser humano, conocido como el sentimiento de envidia; a las personas les encanta denigrar con palabras para dañar a una persona en cualquier área de su vida, esto es lo que también debemos mejorar como sociedad”, explicó Verdú.