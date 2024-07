Franko Bonilla no bajó de “atractiva” y “sensual” a exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia

Franko Bonilla se lanzó en piropos a Zulma Rey - crédito @FrankoBonilla/Instagram

Franko Bonilla hace parte de la cuota de humoristas que llegó a La cocina más famosa del mundo, MasterChef Celebrity Colombia; sin embargo, sus dotes para la cocina se han visto cuestionados, y por ello, gran parte de sus compañeros lo consideran uno de los más “flojos” del concurso.

No obstante, el comediante ha logrado avanzar mucho más de lo que se esperaba, superando a Camilo Sáenz, el primer eliminado, y su colega Gabriel Murillo, que fue el segundo.

En la tercera etapa del afamado reality, Bonilla no se salvó de vestir el temido delantal negro, y se enfrentará a un reto de eliminación directo junto con el actor Alejandro Estrada, luego de cometer una falta considerada como grave.

De otro lado, el comediante tolimense no desaprovecha su participación en el programa de cocina para lograr amistades y conocer de cerca algunas figuras de la pantalla chica del país.

En ese sentido, Bonilla aprovechó que tuvo de frente a la mismísima Zulma Rey, actriz y exparticipante del MasterChef Celebrity Colombia, edición 2023, para expresarle su admiración.

A través de sus historias en Instagram, el humorista no dudó en llenar de elogios a la host del programa, a quien no bajó de ser una mujer “inteligente” y “sensual”.

“Inteligente, atractiva, autónoma, buen humor, dulce, sensual. Qué privilegio conocerte y trabajar contigo”, fue la descripción que hizo Bonilla, de Rey, a través de la plataforma digital.

Franko Bonilla, tildado de “desleal” por situación que vivió con Alejandro Estrada

En la emisión del episodio del lunes 8 de julio, Alejandro Estrada y Franko Bonilla protagonizaron una acalorada discusión durante el episodio de Masterchef Celebrity Colombia, que los puso en riesgo de eliminación. La controversia ocurrió durante la tercera prueba de salvación.

La dinámica del concurso requería que los concursantes intercambiaran estaciones de cocina, un cambio que generó bastante descontento, especialmente entre los competidores que buscaban asegurar su permanencia.

En medio de la competencia, el comediante tolimense Franko Bonilla rompió su silencio y acusó al actor cucuteño Alejandro Estrada de haber violado las reglas por haber metido la mano en su receta. Esta acusación resultó en que ambos fueran enviados al reto de eliminación.

“Cuando bajamos las manos va desde su lugar de trabajo hacia el mío, y mete los dedos en el pan y lo rompe. El pan no está bien cocinado, y asumo que me vaya a retocar de eliminación, pero siento que eso no puede pasar”, dijo Bonilla tras pedir la palabra a Claudia Bahamón, presentadora del programa.

Por su parte, el actor cucuteño tuvo que reconocer su falta afirmando que se trató de una forma de querer ayudar a su compañero: “Estoy de acuerdo con Franko, fue así. Caí por la desilusión que estábamos haciendo el mismo plato, el pan no elevó y en el afán de no vayas a presentar eso... le dije que estaba crudo, pero lo pensé queriendo ayudar”.

Tras la disputa, ambos concursantes fueron llamados al frente y los jueces determinaron que debían enfrentarse en el reto de eliminación. Se destacó que Bonilla también había faltado a las normas por continuar trabajando en su plato después de que el tiempo había terminado.

La acción del comediante generó repudio en un sector de los televidentes y seguidores del reality, pues lo acusan de ser “desleal”: “Buen comediante..pero mucho show y drama..como dirían en el colegio...”mucho sapo!”; “P@y@so no es ninguna buena persona”; “Porfin la gente abriendo los ojos😂 nunca juzgue a Camilo”; “Desde el principio supe que franko era desleal y simplemente quiere dejar a todos mal”; “Ya me caes mal 🥱”; “Mucho 🐸 si sabía que iba a perder pero prefirió el show”; “Ojalá que sea eliminado de masterchef. Parece un niño chiquito dando quejas cero y van dos (sic)”, fueron algunos comentarios a la actitud del tolimense.