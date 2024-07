Procuraduría sanciona por diez meses a Arturo Luna y César Manrique por irregularidades en la elección del embajador de México

La Procuraduría sancionó por 10 meses al exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha - crédito Función Pública

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación suspendió por diez meses al exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Arturo Luis Luna Tapia, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública César Augusto Manrique, por irregularidades en la designación de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador en México.

Según el dictamen de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, la experiencia de Ninco Daza no cumplía con los requisitos necesarios para estar al frente de la embajada. Por ende, se esperaba que Luna Tapia y Manrique Soacha recomendaran la no aprobación de su candidatura o, al menos, justificaran razonadamente sus méritos para el cargo, lo cual no ocurrió.

Las investigaciones revelaron que ambos funcionarios emitieron un voto favorable para que el presidente de la República compensara de manera excepcional los requisitos y pudiera realizar el nombramiento. La Procuraduría encontró que el examen de la hoja de vida de Ninco Daza fue erróneo, ya que no se demostró una experiencia destacada en su carrera ni se le reconoció como líder juvenil o estudiantil.

La entidad también concluyó que los servidores públicos violaron los principios de moralidad e igualdad que deben guiar el actuar estatal, cometiendo una falta disciplinaria grave a título de dolo.