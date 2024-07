Mujer afirmó que fue golpeada por el alcalde ruso de Tunja: “Tenía sangre en el ojo”

La presunta víctima afirmó que el ruso fue defendido por varios uniformados - crédito Infobae

Tras la sorpresa nacional por el triunfo de Mikhail Krasnov en las elecciones para la Alcaldía de Tunja en octubre de 2023, han sido varias las críticas en contra de su administración.

Uno de los primeros aspectos señalados fue la relación que Krasnov inició con la gestora social del municipio Sara Catalina Pedraza, puesto que varios residentes en Tunja han afirmado que se trataría de un montaje para mejorar la imagen del alcalde.

De la misma forma, Krasnov ha sido señalado de contratar en puestos públicos a familiares y allegados de sus secretarios y personas más cercanas; sin embargo, no se ha presentado formalmente una prueba de estas acusaciones.

El 8 de julio se registró una nueva denuncia contra Krasnov; en esta ocasión, una mujer que se identificó como Maryury Córdoba afirmó a W Radio que antes de que el ruso fuera candidato para la Alcaldía de Tunja, este le propinó un golpe en su rostro.

“Yo tenía que irme a mi casa, traté de subirme a un taxi y él se vino por la parte de atrás me dijo ‘que me tenía que ir con él’, era un señor totalmente desconocido para mí, yo no estaba tomando con él, nunca había compartido con él, lo empujé para que me soltara y se dio media vuelta y me propinó un golpe en la cara. Nunca en la vida había visto a ese señor, al día siguiente supe que era profesor de la Uptc (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) cuando fui a averiguar quién era”, indicó Córdoba.

Krasnov afirmó que no hay ninguna denuncia en la que puedan comprobar que existe corrupción en su gestión - crédito Colprensa

Luego de entablar la denuncia, Córdoba buscó que la Fiscalía continuará con el proceso, pero allí le indicaron que el extranjero había salido del país y era difícil continuar con la investigación, pero meses más tarde volvió a ver a su agresor en vallas publicitarías.

“Nunca me llamaron, nunca me respondieron, nada. Un mes antes de que él se lanzara a la Alcaldía de Tunja me llamaron y me dijeron que me acercara, viajé, me dijeron que por qué no desistía de la denuncia, que porque estaban haciendo un filtro, que había salido del país y que no lo habían encontrado nunca. Me dijeron que tenía que estar yendo cada semana a la Fiscalía para saber qué pasaba con el caso

Sobre el episodio de la presunta agresión, Córdoba destacó que dos uniformados se acercaron al lugar, pero en lugar de capturar al extranjero, le pidieron que se fuera del sitio.

“Medicina Legal evaluó, tenía una parte de mi cara superinflamada, no se me veía el ojo porque tenía sangre en el ojo terrible, me dieron diez días de incapacidad, no podía salir de la casa. Ante la Policía también denuncié a los policías porque nos encontraron ahí, yo me estaba defendiendo y lo que hicieron fue decirle a él “váyase” y yo tenía la cara rota, por el contrario, abrieron mi bolso y miraron quién era yo, pero nunca me dieron información de él, los policías nunca quisieron hacer nada”, resaltó Córdoba a W Radio.

Krasnov ha recibido múltiples críticas desde que llegó a la Alcaldía de Tunja - crédito @proferuso_alcalde/Instagram

Por último, Córdoba destacó que no busca hacerse conocida y que no ha recordado este episodio principalmente porque Krasnov sea alcalde de Tunja, sino porque busca que la justicia colombiana cumpla con los procedimientos de manera correcta.

“No lo hago porque sea alcalde ni nada, sino porque yo quiero que esto no quede en la injusticia e impunidad, sea alcalde o no sea alcalde, yo hubiera sabido que él estaba en Tunja, no dejo archivar y pongo la denuncia nuevamente. Es ilógico que un señor de este calibre esté como alcalde y esté representando a una ciudad”, puntualizó Maryury Córdoba.