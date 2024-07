Juan Fernando Cristo aseguró que Petro no hablará de constituyente ante la ONU: “No tiene nada que ver”

Juan Fernando Cristo detalló postura del Gobierno ante la ONU sobre acuerdos de paz - crédito Presidencia

En la tarde del lunes 8 de julio de 2024, luego de la reunión que sostuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, con integrantes del Partido Comunes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló la postura del Gobierno para el próximo Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que anunció que el Gobierno nacional descarta rotundamente la necesidad de una constituyente para implementar dichos acuerdos.

Cristo explicó que, durante las reuniones recientes, Petro ha reiterado su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, aunque no ofreció detalles explícitos sobre la advertencia del presidente de acudir personalmente a la ONU para denunciar el incumplimiento del Estado colombiano: “Ustedes bien saben, además, como lo anuncié la semana pasada, que una de las prioridades fundamentales de este Ministerio del Interior será precisamente liderar ese plan de choque para que podamos mostrar más resultados, especialmente en el territorio, para la gente, en las comunidades, en lo que tiene que ver con la implementación”, comenzó por explicar dijo Cristo.

El nuevo ministro del Interior especificó que a lo largo de los últimos días han mantenido reuniones con la comunidad internacional, y particularmente, con la misión de verificación de Naciones Unidas, con el objetivo de construir de forma consensuada la postura que mantendrá el gobierno colombiano durante la sesión del jueves: “Hoy tuvimos una reunión muy importante con los firmantes del acuerdo con el partido Comunes y con la misión de verificación de Naciones Unidas para construir de consenso la posición que va a tener el gobierno colombiano, en cabeza del presidente, el próximo jueves”, afirmó.

En ese sentido, Fernando Cristo también subrayó que el presidente no buscará una constituyente como mecanismo para la implementación de los acuerdos de paz: “Es que eso no tiene nada que ver con el acuerdo de paz, ni con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, aseguró el ministro, dejando claro que no se tratará este tema durante la sesión del Consejo.

El Gobierno colombiano inició un plan de choque con el fin de acelerar la implementación de los acuerdos de paz. Este plan, según palabras de Cristo, será una de las prioridades del Ministerio del Interior: “Seguimos trabajando en eso, todavía mañana quedan un par de reuniones, pero lo único que les puedo anticipar es que lo que se va a hacer el jueves y lo que se está trabajando es un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz y en el cual, además, el presidente ha reiterado una y otra vez el compromiso del gobierno con la implementación del acuerdo de paz con las FARC”, añadió.

Al abordar los avances y las dificultades en la implementación de los acuerdos, Cristo también reconoció que aunque existen progresos, aún hay numerosos obstáculos, por lo que estas dificultades serán destacadas por el presidente durante su intervención en la ONU: “Obviamente que hay avances, pero el presidente también señalará los cuellos de botella, las dificultades que se tienen y el compromiso del Estado para avanzar en la implementación del acuerdo de paz,” recalcó el ministro.

El próximo paso del Gobierno colombiano será concretado durante la sesión del jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se espera que el presidente Petro presente la postura oficial de su administración y reitere su compromiso con los acuerdos de paz, en ese sentido, la estrategia del Gobierno, según Cristo, se centrará en demostrar con resultados tangibles su compromiso con la paz en las comunidades afectadas por el conflicto, por lo que se espera que las conclusiones de las reuniones y las estrategias discutidas sean abordadas en detalle durante la intervención de Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU.