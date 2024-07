Colectivos petristas se alistan para celebrar dos años de Gobierno: hay marchas previstas para el 7 de agosto

Colectivos y simpatizantes del presidente Gustavo Petro están organizando una serie de movilizaciones para conmemorar el segundo aniversario de su administración - crédito Presidencia

El 7 de agosto de 2024 se realizarán una serie de movilizaciones lideradas por colectivos y simpatizantes del presidente Gustavo Petro, con el propósito de conmemorar el segundo aniversario de su administración, la primera de marcado carácter izquierdista en la historia de Colombia. Estas marchas, aun en fase de planificación logística, representan un respaldo explícito a las políticas y acciones implementadas durante la gestión de Petro.

La iniciativa surge en un contexto donde diversos sectores de la población destacan el impulso dado por el Gobierno nacional hacia un modelo de participación ciudadana más activo, en línea con el concepto de “poder constituyente” promovido desde la administración.

Esto se debe a que el presidente afirmó que antes de establecer una Asamblea Nacional Constituyente, anunciada por el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, era necesario fortalecer el “poder constituyente” y alcanzar un consenso nacional sobre diversas cuestiones. Esta propuesta provocó expectativas entre los ciudadanos respecto a las verdaderas intenciones del mandatario, aunque él enfatiza que se trata de empoderar al pueblo.

“Es un acuerdo nacional que, eventualmente, puede o no —y eso surgirá de las conversaciones—, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría (en este periodo). Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno, no en este”, sostuvo Cristo.

Así, durante los dos años de mandato del presidente, no faltaron controversias debido a sus diversas propuestas, que van desde la Asamblea Constituyente —mencionada anteriormente— hasta reformas polémicas que resultaron en aprobaciones, hundimientos y debates continuos. Además, se registraron frecuentes cambios en los líderes ministeriales y rotaciones de altos funcionarios.

Mientras que para la oposición su Gobierno es objeto de críticas y cuestionamientos, para sus seguidores, su segundo aniversario, es motivo de aplausos para destacar su gestión.

Las manifestaciones, cuyos detalles finales aún se afinan, podrían concentrarse mayormente en la capital, Bogotá, tradicional epicentro de las protestas progubernamentales. Habitualmente, estos eventos arrancan desde el parque Nacional para luego avanzar hacia la histórica plaza de Bolívar, donde se espera una masiva participación de simpatizantes y ciudadanos que respaldan las políticas implementadas.

En este sentido, los partidos y movimientos políticos aliados al Gobierno nacional están ultimando los preparativos para lanzar una convocatoria oficial en los próximos días, la cual detallará los horarios y rutas de las marchas, de acuerdo con lo revelador por el diario El Espectador. Esta medida tiene como objetivo no solo formalizar la movilización, sino también coordinar con las autoridades locales y nacionales los planes de movilidad y seguridad necesarios para garantizar un desarrollo pacífico y ordenado de las actividades.

Los partidos aliados al Gobierno están finalizando los preparativos para lanzar una convocatoria oficial de una movilización - crédito Presidencia

Las marchas del 7 de agosto se perfilan como un evento llamativo tras las esperadas movilizaciones del 20 de julio, fecha emblemática en la historia colombiana por conmemorar el Día de la Independencia.

Además, después del 20 de julio se abre paso a un nuevo periodo legislativo que trae consigo la elección y posesión de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Este proceso es de suma importancia para el jefe de Estado, ya que marcará el contexto político en el cual continuarán los debates sobre sus reformas pendientes y las nuevas propuestas que tiene previsto presentar.

Entre estas se destaca la reforma educativa, iniciativa que busca reconfigurar aspectos fundamentales del sistema educativo y establecer acuerdos políticos amplios para el desarrollo social y económico del país.

En este contexto, se anticipa que pronto se llevará a cabo una meticulosa planificación de los lugares de encuentro para las manifestaciones en apoyo al presidente. Además, se espera el interés de los líderes políticos que respaldarán y se involucrarán activamente en estas movilizaciones.