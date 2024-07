Jhonny Rivera reveló si toma Viagra para responderle en la intimidad a su novia 30 años menor que él: “Tampoco tiene nada de malo”

Jhonny Rivera confesó cómo potencia su vida sexual con su novia Jenny López - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Jhonny Rivera compartió con sus seguidores sus técnicas para potenciar su vida sexual y mantenerse activo, pues muchos piensan que su edad debe tomar viagra.

El cantante, novio de la también artista popular Jenny López, 30 años menor que él, reveló cómo hace para evitar tomar la conocida pastilla azul.

El intérprete del tema Empecemos de cero sorprendió a sus fanáticos y generó controversia en redes sociales con una particular confesión sobre su vida sexual, algo que le preguntan constantemente en las historias de Instagram, pues algunos de sus seguidores asumen que por su edad, el cantante debe consumir viagra cuando va a tener relaciones sexuales con su novia. No obstante, los dejó boquiabiertos con su respuesta.

Jhonny Rivera y Jenny López mantienen una vida sexualmente activa, así lo reveló el cantante - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Desde la dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, el artista de 50 años interactúo con su fanaticada y aseguró que a diferencia de lo que muchos piensan, él no necesita la conocida pastilla azul ni ningún otro potenciador sexual, “aunque es consciente de que deberá usarla más adelante”.

Así mismo, Jhonny más que negar el uso de este tipo de ayudas para mantener una vida sexualmente activa, fue más allá y compartió sus consejos para no requerir estos productos: “Ustedes no me van a creer, pero yo nunca me he tomado una pastillita de esas que dicen por ahí. Obviamente algún día me la voy a tener que tomar, tampoco tiene nada de malo, pero hay personas más jóvenes que yo que las cargan en la billetera”.

Rivera afirmó que esto es gracias a los cuidados que tiene con su alimentación, insinuando que trata de mantener una dieta saludable y evitar los excesos, sobre todo con el licor.

Jhonny Rivera encendió las redes a revelar secretos se vida íntima con Jenny López - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“Ustedes se tienen que alimentar mejor, y (en cuanto) a los excesos, pues sí hay que tomarse los tragos, pero no llegar al límite, porque eso se paga más adelante. La salud hay que cuidarla, muchachos”, añadió el artista.

¿Cuánto llevan Jhonny Rivera y Jenny López juntos?

Fue a mediados del 2023, cuando el artista nacido en Pereira, Risaralda, oficializó su relación amorosa con la joven cantante Jenny López, con quien ha formado un sólido vínculo, pese a los 30 años de diferencia que se llevan entre sí y que ha causado una que otra polémica.

Jhonny Rivera abrió las puertas de su casa remodelada y reveló si vive con Jenny López - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Se sabe que se conocieron en la agrupación del pereirano cuando López era una de las coristas de la banda, y trabajaban codo a codo en los shows. Aunque ella entró con 16 años, no fue, sino hasta tiempo después, luego de haber cumplido la mayoría de edad, que empezó a existir un gusto entre los dos.

De acuerdo por lo compartido por López en varias entrevistas, el amor surgió luego de apostar un beso en un reto que le propuso Rivera, tras notar que tenía pocos seguidores en sus redes sociales, y él le aseguró que podía ayudarle a incrementarlos.

“Un día me propuso que apostáramos que en cinco días me ayudaría a alcanzar los 10 mil seguidores en Instagram, me dijo: ‘Plata no tengo, apostemos un beso’ , yo de incrédula acepté, estaba segura de que no lo iba a lograr”, contó la artista de 20 años de edad.

La artista Jenny López felicitó a su novio Jonny Rivera por su cumpleaños número 50 - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Desde entonces no solo han tenido una sinergia en el escenario, sino también en su relación, debido a sus gustos e intereses musicales que comparten a la perfección y demuestra el entendimiento que hay entre los dos.

A pesar de las posibles críticas de las que han sido objeto, los artistas han logrado consolidarse como una de las uniones más estables dentro del mundo del entretenimiento. Por ello, muchos de sus seguidores tienen interés en conocer algunos de los secretos del pereirano que contribuyen a fortalecer el noviazgo con la modelo.

La pareja pasó a convertirse en una de las admiradas y queridas del entretenimiento nacional tras demostrar que su amor va más allá de la edad y el dinero.