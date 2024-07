Actriz de ‘Rigo’ en problemas por millonaria deuda: “Eso no puede ser posible”

Yesenia Valencia explicó por qué está reportada en las centrales de riesgo y con una millonaria deuda - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram y @yeseniavalenciaactriz/Instagram

Ni los famosos se salvan de los amigos de lo ajeno. En esta oportunidad, la nueva víctima fue la actriz Yesenia Valencia, recordada por su participación en el seriado Rigo, como la madre de Michelle Durango, eterna enamorada del pedalista Rigoberto Urán.

La actriz narró los problemas que enfrenta por culpa de los estafadores que suplantaron su identidad frente a una entidad bancaria, dejándola endeudada y reportada en las centrales de riesgo. De acuerdo con la creadora de Smartfils, se dio cuenta de la situación cuando fue a solicitar una tarjeta de crédito en un banco y el asesor la informó de la penosa situación.

Según relató en el matutino Buen día, Colombia, no acostumbra a solicitar créditos; sin embargo, llegó un punto en el que la empresa requirió hacerse a uno de los temidos plásticos. Al ser ella la representante legal, acudió a la entidad financiera y la noticia la reveló el vicepresidente financiero: “‘Yese’, estás reportada y por eso el banco no nos entrega la tarjeta’. Y le dije: ‘¿Qué? Eso no puede ser posible’”.

Al momento de indagar sobre la situación que enfrentó, se dio cuenta de que tenía un largo historial de compras por catálogo y a través de línea telefónica, así como gastos que ella no hizo.

“Creemos que nuestros datos fueron robados porque somos las cabezas de la compañía Smartfilms: mi esposo, mi hermano, mi mejor amigo, que es el vicepresidente financiero, y mi revisora fiscal. Además, encontramos nuestras cédulas colgadas en Google, y después de varios meses ya las bajaron, pero se vuelve doloroso que la delincuencia y las ganas de hacer daño no tenga límites”, agregó en el matutino del Canal RCN.

La actriz aseguró que los suplantadores la dejaron con una millonaria deuda junto con su esposo por falta de seguridad a la hora de entregar una tarjeta de crédito - crédito Yesenia Valencia/Instagram

Finalmente, la antioqueña afirmó que la cédula es el documento que requieren para cualquier trámite en el país, por lo que siente que no sirve para nada. Asimismo, aseguró que los suplantadores robaron a su nombre como de su esposo, más de 10 millones de pesos en compras y expresó su molestia por la falta de garantías de las empresas en materia de seguridad.

Recordó cuando se casó por dinero y no por amor

En entrevista para el programa La sala de Laura Acuña, la actriz de 44 años contó los difíciles momentos que vivió cuando era muy joven y vivía en la Comuna 13 de Medellín. Llegó a un punto en el que para enfrentar los problemas económicos aceptó casarse con alguien por dinero y no por amor.

Yesenia Valencia recordó su lucha por encontrar un mejor futuro - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

“Tuve un matrimonio maravilloso, pero todo fue arreglado y no había nada por construir”, empezó por decir la actriz. En su relato con la bumanguesa, aseguró que su matrimonio fue a los 17 años, pero su madre se opuso rotundamente al plan que tenía Valencia y aun así, llevó a cabo el plan para mejorar su situación económica y encontrar una mejor calidad de vida.

“Mi mamá le dijo: ‘En diez años ella no va a querer saber de usted’ ... Ni siquiera llegué a los 10 años, a los cuatro años, como a los 21 yo era como ‘juepucha qué hice’ ... ¿Yo qué hice? Ni siquiera quiero estar casada, no fuimos novios inicialmente, fue una cosa como que él me dijo ‘yo te convengo económicamente, socialmente, te convengo en todo el sentido de la palabra, casémonos’”, puntualizó.

No fue, sino que ella dijera la frase “es que uno no se puede casar por conveniencia” para que el hombre que le propuso casarse por interés le dijera “¿Ah no? Usted puede estar muy enamorada del marihuanero de la esquina, pero ¿le conviene?”, lo que la dejó pensando y accedió a contraer matrimonio.