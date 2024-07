Esta fue la burla del novio de Karen Sevillano a Julián Trujillo en sus redes sociales

'Los Papillentes' en Panamá, burla a Julián Trujillo - crédito @ignaciobaladan/IG

El esperado viaje a Panamá de los papillentes, grupo de amigos que se conformó en La casa de los famosos Colombia, sigue dando de qué hablar. La pareja sentimental de la ganadora del reality show, Karen Sevillano, ha generado polémica.

A través de su cuenta de Instagram, Néider García publicó un video dónde recopiló los mejores momentos de una de las actividades más llamativas del paseo.

En la publicación dejó el mensaje: “Viaje con los PapillentesCapítulo 2: CATAMARÁN”. Durante el yate mostró a Julián Trujillo, integrante de los ‘galácticos’, equipo rival, bailando en una de las fiestas en ‘la casa estudio’, por lo que algunos internautas lo tomaron como burla.

De inmediato en las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: “Nadie supera los recap de Neyder😂😂😂”; “Los vídeos de neyder le dan sentido a todo Natalia me mueroooo😂”; “🤣🤣🤣 el mejor resumen de la jornada y 🎱 aplaude🤣🤣🤣 me encanta”; “Los inicios y los finales nunca pueden faltar y menos los aplausos de 🎱😂”; “Un perreo intenso el de Julian 🤣”; “Lo mejor de todo fue DONDE ESTA MI EQUIPO GALÁCTICO😂😂😂😍😍”; SABES QUE EL RESUMEN ES BUENO cuando el bola 8 no sale 😂”.

En una de las actividades de los ‘papillentes’ en Panamá, la preja de Karen Sevillano se 'burló' de Trujillo - crédito neidergarcia/Instagram

Culotauro, Alfredo Redes, Miguel Melfi, Diana Ángel, Juan David Zapata, Johana Velandia, Camilo Pulgarín y Sebastián Gutiérrez fueron otros de l grupo de papillentes que disfrutaron de este viaje a Panamá que ha generado polémica durante los últimos días.

El video

Durante el clip, se mostró a Miguel Bueno interpretando su nueva canción, Fan de tus ojos, dedicada a Ornella Sierra.

La pieza musical relata el encuentro del cantante paisa con ‘la Barbie costeña’ en una discoteca, después de intercambiar mensajes de texto y seguirse en redes sociales. El talento de Miguel, la letra de la canción y la participación de Ornella Sierra, con sus característicos ojos azules, cautivaron a los seguidores, convirtiendo la canción en un éxito en poco tiempo.

Dentro de las imágenes captadas, Néider García mostró a La Segura posando en el paseo de yate, quien fue junto a Ignacio Baladán, su prometido.

Así fue el momento en el que los 'Papillentes' se encontraron en Panamá - crédito @teampapillentes/IG

Además, el novio de Karen Sevillano publicó la manera como ‘perreo’ junto con la ganadora de La casa de los famosos Colombia, es esta actividad en territorio panameño.

Quién es Neider García, el novio de Karen Sevillano de ‘La casa de los famosos Colombia’, y a qué se dedica

La pareja de la influenciadora Karen Sevillano es Neider García, un joven de Nuquí, Chocó, que ahora reside en Cali. Neider se dedica a la creación de contenido de entretenimiento y comedia para redes sociales, acumulando cerca de medio millón de seguidores en Instagram y más de 750.000 en TikTok. Además, trabaja en publicidad y ha colaborado con marcas reconocidas como cerveza Andina.

Karen y Neider llevan más de dos años juntos y comparten un apartamento en Cali. Inicialmente, Karen mantuvo en reserva la identidad de su pareja, aunque siempre destacó lo feliz que estaba en su relación. Con el tiempo, ambos hicieron público su amor a través de sus redes sociales.

Este es Neider García, el novio de Karen Sevillano, ganadora de 'La casa de los famosos' - crédito montaje Infobae/ @neidergarcia_ y @Karensevillano/IG

En sus publicaciones, comparten momentos significativos de su vida personal y profesional, mostrando su convivencia y las colaboraciones en creación de contenido digital. Sus seguidores pueden ver muestras de afecto y respeto mutuo en los mensajes y fotos que publican.

Neider ha mostrado un apoyo incondicional a Karen, expresando su disposición a hacer todo lo necesario para ayudarla a triunfar en la competencia en la que participa. Confía plenamente en sus capacidades físicas y mentales para lograrlo.