Westcol iniciará proceso para mejorar su aspecto físico: “El dolor en el pecho es fuerte, pero tengo que ponerme lindo”

Sigue dando de qué hablar la ruptura entre el streamer paisa Luis Villa, conocido como Westcol, y la influencer Aida Victoria Merlano, pues desde enero de 2024, intentaron por segunda vez mantener una relación amorosa, pero no funcionó.

El escándalo surgió a raíz de las conversaciones comprometedoras entre Villa y Nataly Morales, en la que dejó entrever que estuvieron juntos en un evento. Sin embargo, el influencer ha sido enfático en negar los supuestos acercamientos románticos con la mujer.

Los mensajes y las declaraciones de Morales provocaron la reacción de Aida Victoria Merlano, que confrontó en una transmisión en vivo a su pareja, que en un principio se mostró nervioso y confundido por la situación.

Tras el escándalo, al parecer, cada uno decidió pasar la ‘tusa’ a su manera y comenzar a rehacer sus vidas por separado. A propósito de esto, Villa contó a sus seguidores cómo afrontará el proceso de superación de la ruptura.

La revelación la dio a conocer a través de sus historias de Instagram, en las que afirmó que está dispuesto a “invertir” para mejorar su apariencia física: “El dolor en el pecho es muy fuerte, lo admito. Pero tengo que ponerme lindo, es lo que toca, invertir tiempo en mi salud y en mi físico para que me dejen de tirar tan duro, ome (…) Haré un cambio físico notable, convertiré mi dolor en mi pasión para el deporte”, fueron las palabras del antioqueño.

Asimismo, expresó que aprovechará el momento de despecho que está viviendo por su separación de la barranquillera para transformarse en un apasionado del deporte: “Haré un cambio físico notable, convertiré mi dolor en pasión por el deporte”, concluyó el streamer.

Parte de su “dolor” lo dejó ver transmisiones y publicaciones en sus redes sociales, en las que, incluso, se lanzó en críticas y cuestionamientos hacia su expareja. Algo que han reprochado fuertemente sus seguidores y haters.

De hecho, fue en una de sus transmisiones en las que afirmó que dudaba del amor que le profesaba su expareja: “Yo no quiero hablar mucho del tema, como cagarla, porque cada uno tiene su opinión y su forma de pensar, pero yo creo que uno todo lo que está construyendo, viviendo con la persona, uno pensando en tener hijos y tantas cosas que vienen por delante. Si uno termina una relación así es porque no había amor suficiente bro, el que diga que por ‘amor propio, que yo no sé qué’, yo no me creo esa huevonada tampoco, de pronto yo la amaba mucho más de los que Aida me amaba a mí”, afirmó el influencer.

Villa enfatizó, una vez más, que no le fue infiel a la barranquillera, y que eso sería motivo suficiente para ser perdonado: “Hay gente que perdona hasta infidelidades, eso no fue una infidelidad absolutamente de nada, eso fue hace un mes, nunca le seguí escribiendo, obviamente yo no tenía una mala intención. Se nota a leguas”.

El streamer intentó ponerse en la situación de su expareja y afirmó que él hubiera actuado diferente. “Si ella tomó esa decisión es porque ella no me amaba de la manera en que yo la amo, es la realidad, porque a mí me hubiera dolido mucho que ella hubiera hecho lo mismo, pero yo la hubiera entendido porque sí me hubiera mostrado todo lo que yo le mostré...”, puntualizó el streamer.

Ante la ola de críticas que provocaron sus declaraciones, Westcol decidió hablar del tema, asegurando que se trató de un momento de rabia.

“Vea señora, yo sé que hay mucha gente que está viendo esta historia, por no decir todas las personas, en algún momento llegaron a insultar a personas que quieren, porque lamentablemente nosotros tenemos también como sentimiento la rabia y cuando estamos bajo presión, cuando tenemos un dolor, atacamos y eso puede suceder en algún momento. Usted se ha encendido con su propia mamá, con su propio amigo, con su propio hermano, eso es normal, pero aquí sale gente muy hipócrita a atacarlo a uno como si uno hubiera cometido un delito o algo muy malo (...)”, dijo en respuesta al comentario de una usuaria.