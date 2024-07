Supersalud intervino el Hospital Regional del Magdalena Medio: exesposa de Sneyder Pinilla era la gerente

El superintendente Luis Carlos Leal aseguró que el Hospital Regional del Magdalena Medio no cumplió con las mejoras que le había ordenado la Superintendencia - crédito @Supersalud/X

La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de bienes, haberes y negocios de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio, ubicado en Barrancabermeja (Santander) por fallas en la prestación de los servicios de salud para los pacientes. De acuerdo con el superintendente, Luis Carlos Leal, se ordenó la intervención forzosa del hospital luego de una auditoría en la que se evidenciaron 31 hallazgos que comprometen a la institución.

La auditoría en cuestión se llevó a cabo en enero de 2024 y se encontró que el hospital no había llevado a cabo ninguna mejora en términos de estados financieros y de las condiciones para atender a la ciudadanía. “Fueron presentados dos planes de mejora que no fueron aprobados dado que no cumplían las necesidades que identificaba la Superintendencia para poder mejorar”, detalló el funcionario.

De acuerdo con la entidad de inspección, vigilancia y control, la situación del hospital es crítica en materia administrativa, financiera, jurídica y asistencial, lo que pone en riesgo la atención adecuada y oportuna de los usuarios. En ese sentido, la Superintendencia mantendrá intervenida a la institución durante un año, el cual empezó a regir desde el 2 de julio de 2024 y se extenderá hasta el 1 de julio de 2025.

Ana María Martínez aseguró que llegó a ser gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio por sus capacidades y no por ser exesposa de Sneyder Pinilla - crédito Supersalud y suministrada

En ese sentido, también se asignó a un gerente interventor para que haga un diagnóstico “real” del hospital y que presente un plan de mejora con el que se busque garantizar y proteger la prestación de los servicios de los ciudadanos. Eso quiere decir que la gerente fue apartada del cargo.

Se trata de Ana María Martínez, exesposa del exsubdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Sneyder Pinilla, involucrado en el escándalo de corrupción de la entidad relacionado con la desviación de recursos públicos.

Su llegada al cargo en marzo de 2024, de hecho, fue fuertemente cuestionada por la opinión pública debido a la cercanía que tuvo con Pinilla, pues se especuló que el puesto le fue entregado debido a ese vínculo.

Ana María Martínez fue cuestionada luego de ser nombrada gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio. La Superintendencia la separó del cargo - crédito @ProfeFerley/X

“A la esposa de Sneyder Pinilla la nombró el gobernador Juvenal Díaz Mateus, como gerente del hospital de Barrancabermeja; Manejará cientos de miles de millones de pesos. Recuerden que el clan Díaz Mateus es CONSERVADOR. Todo está conectado, próximamente les contaré más”, aseguró el diputado y excandidato a la Gobernación de Santander Ferley Sierra en X (antes Twitter).

No obstante, Martínez se defendió de las críticas y cuestionamientos que surgieron por su nombramiento como gerente, indicando que su trabajo es el que le permitió llegar a ese punto, y no la relación que tuvo con el ex subdirector de manejo de riesgo de la Ungrd.

“Ante los múltiples señalamientos quiero decirles que a las mujeres se les debe catalogar por su profesionalismo, por su idoneidad y si estoy en ese hospital no es por cuotas políticas, estoy por mi capacidad y porque hemos venido trabajando para sacar adelante un hospital que lo dejaron inviable”, explicó la entonces funcionaria de la institución.

La exesposa de Sneyder Pinilla pidió que la juzgen por su profesionalismo y no su relación sentimental con el exfuncionario de la Ungrd - crédito @GobdeSantander/X

Los hallazgos de la Superintendencia

Así las cosas, la Superintendencia Nacional de Salud encontró varias falencias en el hospital de Barrancabermeja, que llevaron a adelantar la intervención forzosa:

No se hizo un mantenimiento preventivo adecuado de los equipos biomédicos. El almacenamiento de las muestras médicas era errado. Se encontraron anticonceptivos en áreas administrativas y no en consultorios médicos. Los tiempos de atención en urgencias son inadecuados. Faltan medicamentos, insumos y dispositivos para emergencias obstétricas y neonatales. Tiene un déficit presupuestal de recaudo de -3.177 millones. Tiene deficiencias en el cobro de cartera.

“La actual medida es preventiva y se toma con el fin de fortalecer al Hospital Regional del Magdalena Medio, en busca de garantizar y proteger el derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos de recibir una atención digna”, precisó el superintendente Luis Carlos Leal Angarita.