Le caen críticas a Maluma por su desempeño en vivo en España: “No se te ocurra aparecer por Sevilla”

Una mujer se hizo viral por su insatisfacción con la presentación del colombiano en su ciudad - crédito @rociocoboramayo/TikTok

Luego de varios meses de ausencia de los escenarios por el nacimiento de su hija Paris, Maluma volvió a las giras y a lo grande. El paisa formó parte del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, celebrado en la emblemática Plaza de España de la ciudad andaluza.

El cartel incluía otras figuras colombianas como Carlos Vives, Cali y El Dandee, y Manuel Turizo, así como otros artistas como Marc Anthony, Carl Cox, Myke Towers, Boris Brejcha, y Ricky Martin. También participaron artistas españoles como Aitana, David Bisbal y Vetusta Morla.

Sobre el papel, era una alineación que prometía una fiesta absoluta, acorde con el espíritu veraniego del viejo continente y lo que se esperaría del intérprete de Cuatro Babys. Sin embargo, la presentación del Papi Juancho no fue bien recibida por todos.

Una de las más indignadas fue Rocío Cobo, maquilladora profesional y vecina de Sevilla, que asistió al festival para ver, entre otros, a Maluma. Pero todo indica que no cumplió con sus expectativas, pues en su cuenta de TikTok publicó un video expresando su insatisfacción apenas abandonó el lugar.

El cantante colombiano Maluma, una de las estrellas del pop latino, abre su gira 'Tour Don Juan 2024' en España con un concierto dentro del Festival Icónica Sevilla Fest, este martes. EFE/ José Manuel Vidal

“Acaba de terminar el concierto de Maluma... una hora de concierto... aquí está ya toda la peña yéndose”, expresó al principio del video, que ha acumulado en apenas unos días más de 350.000 reproducciones y más de 6.000 ‘me gusta’.

La mujer señaló que entre el público hubo personas que desembolsaron hasta 150 euros para ver y escuchar al cantante. En el caso de Rocío, afirmó que gastó 75 euros, pero quedó insatisfecha con lo mostrado por Maluma en escena. “Para una hora de concierto. Bueno, ni una hora, porque ha durado más el DJ pinchando y hemos bailado más con él que con Maluma”, afirmó visiblemente decepcionada.

Para cerrar el video, lanzó un mensaje directo al colombiano: “El año que viene no se te ocurra aparecer por Sevilla, que no te vamos a esperar con los brazos abiertos ni nos vamos a gastar 75 euros en verte cantar una horita, ¿vale, tío? Que te lo pases muy bien con Sergio Ramos y el Joaquín”, remató.

Las reacciones al video no se hicieron esperar, y en su mayoría celebraban la queja pero también la cuestionaban por asistir a dicha presentación en particular, así como por el precio. “Una hora de Maluma está genial, no creo que tenga repertorio para más”, “150 euros por ver a Maluma beibi?”, “Si algún día voy a un concierto de Maluma, ojalá dure menos de 1 hora”, “Yo para ver a Maluma me tienen que pagar a mí para que vaya”, “Ya sabes Rocío. Para la próxima, tenéis que ir a ver al DJ”, “Una baby enfadada 🫡 le quedan 3″, fueron algunas de las reacciones más notables al video.

Sergio Ramos tuvo una opinión diferente

Sergio Ramos fue una de las celebridades que no se quiso perder a Maluma en Sevilla - crédito EFE/José Manuel Vidal

Según reportó la revista Hola, el defensa ex Real Madrid y Paris Saint-Germain asistió a la presentación del colombiano. Además de interactuar con algunos seguidores durante su que lo esperaban a la salida del concierto y tuvo que salir de prisa.

Ramos mantiene una gran relación de amistad con Maluma desde hace años, y escribió en sus redes sociales sobre la presentación elogiando su rendimiento en vivo. “¡Cómo disfrutamos del concierto de Maluma. Siempre un espectáculo, mi brother”, escribió. Cabe señalar que, por su amistad, ambos han compartido eventos juntos, sea por conciertos del paisa en España o porque el cantante coincide en algún partido del defensor central.