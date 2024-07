La nueva reina nacional del Bambuco 2024 es bogotana y dejó en claro que los rolos sí bailan: de quién se trata

La señorita Bogotá fue coronada como reina nacional del Bambuco - crédito Gobernación del Huila

La elección de la nueva reina nacional del Bambuco sorprendió a los colombianos, pues la mujer que logró ser coronada en la versión de 2024 fue la Señorita Bogotá, llamada Tania Gisella Henao García; una joven que se destacó a lo largo del concurso en las diferentes actividades y una de las más importantes: el baile.

Fueron 16 las candidatas que participaron en esta versión del festival y demostraron sus destrezas después de una larga preparación para mostrar de qué estaban hechas. Lo hicieron desde el primer momento en que pisaron el departamento del Huila el 27 de junio de 2024.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La ganadora, que es oriunda de la capital colombiana, tiene 22 años, es auxiliar profesional de vuelo y sorprendió a los jurados y al público con su interpretación del Sanjuanero huilense, uno de los bailes autóctonos más reconocidos a nivel mundial por sus sonidos y por la interpretación por parte de los bailarines. Se trata de una de las pruebas que tienen que superar las participantes para ser consideradas como ganadoras.

La nueva soberana del reinado nacional del Bambuco es la señorita Bogotá Tania Gisella Henao García - crédito Festival del Bambuco / Instagram

Tania Gisella descrestó con su baile junto a Julián Mahecha, en medio de una velada que se convirtió en una muestra cultural en la que participaron otras mujeres destacadas. Entre ellas se encuentra Camila Chica Urrea, Señorita Risaralda, que fue coronada como la virreina; y el título de princesa fue para Melissa Eugenia Rincón Hernández, Señorita Huila.

El evento de elección y coronación se llevó a cabo en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, donde la participante bogotana logró imponerse en actividades como: desfile de bienvenida, almuerzo real, baile típico de cada región, visita real, muestra folclórica, desfile en traje de baño y traje típico, entrevista privada y el Gran Desfile Folclórico Maruja Fernández de Giraldo.

Premios de la reina nacional del Bambuco

En medio de la noche de elección y coronación, la reina, oriunda de Bogotá, recibió un premio de $15.000.000, además de un diseño de sonrisa y un regalo de Punto Net. La virreina, representante de Risaralda, por su parte, se llevó un total de $7.500.000. La princesa, que es local, ganó $5.000.000. Todas fueron merecedoras de un kit de joyas de Astrid Agudelo.

Los bailes de las candidatas recibieron elogios y críticas, como es costumbre - crédito Festival del Bambuco / Instagram

Durante este evento, se destacaron otros títulos como Heredera de la Tradición, Reina Popular y Reina Departamental, todos con un fuerte componente de amor por las tradiciones y cultura regionales.

Estas competencias mostraron la importancia de la idiosincrasia y tradiciones locales, con la participación activa de diversas comitivas que fortalecen la identidad cultural en estos días de celebración.

Críticas a la nueva reina

Como es costumbre en este tipo de certámenes, no todos los asistentes ni pobladores se mostraron felices con el resultado, ya que consideran que la representante bogotana no “cumplió” con los requisitos para ser merecedora de la corona. Incluso, hubo quienes se atrevieron a afirmar que la corona fue “comprada” y consideraron que la joven no “merecía” ganar.

Otros resaltaron la falta de más representantes a lo largo del país para que el concurso “vuelva a su nivel”. Además, algunos aseguraron que el baile de la capitalina “no estuvo a la altura”.

Los comentarios de descontento con la elección no se hicieron esperar - crédito Festival del Bambuco / Instagram

Sin embargo, la ganadora, luciendo su corona en alto y en medio de las críticas, declaró: “Quiero llevar el Sanjuanero a todos los rincones del mundo. Fui merecedora de la corona por la disciplina, constancia y amor que le tengo a este baile típico”.

El Festival Nacional del Bambuco, conocido por su enfoque en la preservación y promoción de la cultura musical de la región, sigue siendo un referente en la celebración de las tradiciones colombianas. La edición de este año no fue la excepción, reuniendo a asistentes y participantes que conmemoraron y celebraron con entusiasmo.