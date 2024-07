Esperanza Gómez contempla dejar la industria del entretenimiento para adultos: “Me está costando mucho trabajo grabar”

La actriz para adultos reveló el motivo por el que plantea dejar la industria del porno - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Esperanza Gómez, una de las actrices pornográficas más destacadas del mundo, anunció que piensa en retirarse de la industria de cine para adultos en la que lleva más de 20 años. La decisión se debe a los constantes problemas de salud que tiene en su columna vertebral.

Durante una entrevista con La Red Viral, un canal de YouTube dedicado a la industria del entretenimiento, la actriz aseguró que “voy a terminar dejando la industria más por salud que por otra cosa, me está costando mucho trabajo grabar”.

La mujer caldense, de 44 años, explicó que la intensidad de las escenas están diseñadas para que sean impactantes al ojo del espectador, pero no para la vida real, señalando que “no se tiene sexo tan suave, como lo puede tener una persona en la intimidad con su pareja, un amigo o un amante, es un sexo diferente”.

A la hora de grabar, siente un fuerte dolor articular a tal punto que “al día siguiente me cuesta mucho pararme de la cama y en ocasiones no soy capaz de levantarme sola”, ya que desde hace cuatro años le diagnosticaron un problema de salud, luego de tener un accidente en su hogar.

“Estaba tendida en mi cama y cuando me fui a levantar, no me respondía el cuerpo. Sentía como si me estuvieron cortando con un cuchillo en el centro de la columna. No me podía mover”, dijo.

Su hermana la llevó a urgencias para ser evaluada. Luego de varios procedimientos y de practicarse una radiografía en la zona lumbar, el médico le explicó que su columna vertebral está sufriendo un degeneramiento desde los siete años, razón por la cual tiene el desgaste de una mujer de 80 años.

Por la afección en su columna vertebral, la actriz tuvo que cambiar varios hábitos en su vida cotidiana. Desde 2023, dejó de hacer ejercicio en la periodicidad en la que le gustaría. Tampoco puede realizar labores que impliquen ejercer presión a la parte baja de su espalda. Los procedimientos de la industria del porno fueron dañando los nervios de la columna, ocasionando una inflamación y dolor insoportable para la actriz.

No obstante, la actriz porno admitió que la decisión no es definitiva, pues su trabajo es fundamental para mantener su estilo de vida. Pensando en su futuro, Gómez invirtió en negocios y propiedad raíz para que el golpe económico no sea tan grande cuando se retire de la industria.

En ese sentido, reveló que atraviesa por un momento difícil. “Hoy en día estoy pasando por un tema bastante fuerte de depresión. He tenido tres etapas en mi vida bastante fuertes. Uno de ellos fue a los siete años de edad, luego una etapa similar a mis 15 años y la que estoy viviendo actualmente”.

Para afrontar la situación, Gómez sostuvo que se encuentra en terapia. Sin embargo, no dio más detalles porque involucran a personas cercanas a ella. “Me encantaría poder hablarlo, pero no estoy autorizada, porque esto afecta a una persona cercana a mí que pasa una situación compleja. Es un tema sensible, porque cuando uno siente que va a perder a esa persona incondicional que tiene en la vida, siente que el mundo se va a derrumbar”, agregó.

Asimismo, reflexionó sobre el precio de la fama y lo difícil que es para las actrices de la industria del cine para adultos caer en el olvido. ”Así hayas hecho historia, o hayas sido un ícono, la gente te olvida. Yo creé fama, pero no he hecho lo que las actrices nuevas de Colombia han hecho. Hay chicas que en cuatro años han grabado más películas que todo lo que he hecho en mi carrera”, dijo.