Fiscal Angélica Monsalve y Alejandro Ocampo protagonizaron acalorado rifirrafe: “Deje de engañar y sea honesto”

El debate entre la fiscal Angélica Monsalve y el representante a la Cámara Alejandro Ocampo generó controversia en las plataformas digitales, después de unas declaraciones del parlamentario en un programa radial de La W.

El congresista calificó como “mentirosa” a la legisladora Catherine Juvinao durante una conversación sobre ataques a la prensa, pero la atención se centró en su pasado en el que salió a relucir un caso sobre una denuncia contra el exfiscal General Francisco Barbosa.

En el debate radial, la representante Juvinao criticó fuertemente al Gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de tener un doble estándar en su trato hacia la prensa. La representante manifestó: “Hay un doble estándar y rasero de este Gobierno que alaba a la prensa cuando la prensa les gusta o cuando la prensa defiende causas que el Pacto Histórico siente como afines, pero le parece que hay que criminalizar a la prensa cuando la prensa hace esas mismas denuncias y cuestionamientos ahora hacia ellos.”

Alejandro Ocampo, en respuesta a estas críticas, aseguró que no se estaba atacando a la prensa en general, sino a ciertos opinadores. “Quiero llamar a la verdad a la doctora Juvinao, yo sé que para ella es difícil hablar con verdad, pero yo quiero reiterarle lo que aquí he dicho y quiero que por favor si me va a atacar, ella mantiene con ganas de atacarme, primero diga la verdad. Yo aquí no acusé a la prensa. Yo aquí no acusé a los medios. Yo hablé de unos opinadores.”

Pero todo tomó otro sentido luego de que un usuario de la red social X (antes Twitter) compartió un video de un fragmento de la entrevista de Ocampo y comentó: “Al representante Ocampo lo respeto, pero la embarrada que hizo con el ex fiscal en la comisión de acusaciones mal (sic)”

El representante no dudó en responder y señaló: “Eso del ex fiscal es mentira. No se dejen confundir. Hemos actuado de la mejor manera, no se dejen des-informar (sic).

Esto hace referencia a la vez que Ocampo y la congresista Katherine Miranda se pronunciaron sobre la decisión de la Comisión de Acusaciones, de la Cámara de Representantes, de archivar una denuncia hecha por la fiscal Monsalve contra el exfiscal General Francisco Barbosa, en 2023.

La denuncia estaba relacionada con la retirada de un caso a Angélica Monsalve, que implicaba a un alto funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) supuestamente cercano al expresidente Iván Duque.

Monsalve, en respuesta a las declaraciones de Ocampo, lo acusó de haber ayudado a archivar la denuncia contra Barbosa. “Mentira que Representante Alejandro, ¿qué usted ayudó a que le achicaran la denuncia que yo hice contra el ex fiscal general Francisco Barbosa? Claro que usted ayudó, y hasta usted lo admitió en un foro donde yo estuve presente, y donde usted dijo que usted se había ausentado para no votar, porque eso era una estrategia para ayudar al presidente Petro. Deje de engañar y sea honesto y congruente con lo que dice y con lo que hace (sic)”

Alejandro Ocampo respondió a estas acusaciones afirmando que eran “falsas y peligrosas”, y que la verdad se conocería al final del proceso.

“Lamento (por el momento) no poder hacer aclaraciones sobre todo el rumor mal intencionado que usted ha generado en contra mía, hasta que el proceso que usted emprendió termine su curso. No puedo responder a todos los ataques y afirmaciones en mi contra, porque si caigo en su juego político y mediático el que termina investigando soy yo”, publicó el congresista del Pacto Histórico.

Por lo que la fiscal Monsalve insistió en que sus afirmaciones estaban sustentadas en pruebas y acusó a Ocampo de desinformar.

“Señor Alejandro, ¿RUMOR? Yo no soy de rumores, yo soy de AFIRMACIONES SUSTENTADAS EN LAS PRUEBAS, está muy claro en el acta de VOTACIÓN del ilegal ARCHIVO que la comisión de la Cámara que usted integra, le hizo al ex fiscal general Francisco Barbosa, el cual usted cohonestó para que así se hiciera en cabeza del cuestionado Representante Investigador Wilmer Carrillo, ese mismo que usted ayudó para lograr el objetivo del presunto trueque yo te archivo tú me archivas (sic)”, se lee en el post de la abogada.

Monsalve también instó a Ocampo a ser honesto y a contar la verdad a sus seguidores, por lo que destacó que Colombia necesita justicia y que la impunidad no es el camino.

La confrontación entre ambos personajes generó diversas reacciones en redes sociales. Por esta razón, muchos usuarios apoyaron a la fiscal en sus declaraciones, aunque otros señalaron que si ella tiene pruebas, debería hacerlas públicas.