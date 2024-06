Greeicy reveló cuales son las colaboraciones de sus sueños: dos son colombianas

Marc Anthony, Shakira y Karol G fueron los nombres destacados por la vallecaucana - crédito Marie Claire

Durante 2024, Greeicy Rendón se ha mantenido ocupada con la gira promocional de su álbum Yeliana – álbum que ya presentó en el Movistar Arena de Bogotá en marzo pasado, así como con su trabajo como jurado en La Voz Kids de Caracol Televisión en los primeros meses de 2024. Además de la capital del país, la vallecaucana ya presentó su tercer álbum de estudio en Perú y por estos días se encuentra realizando una serie de presentaciones en España.

A lo largo del año generó cierto revuelo al anunciar su separación artística de su pareja, Mike Bahía, debido a que estuvieron durante los últimos años compartiendo escenario en distintas giras mientras pasaban el mayor tiempo posible al lado de su hijo Kai, que nació en abril de 2022. Aunque no faltaron las especulaciones de que se trataba del final de la pareja, ambos artistas se encargaron de desmentirlo.

Greeicy fue escogida como la portada de la edición colombiana de la revista Marie Claire para junio por cuenta del lanzamiento de Yeliana, y dio una reveladora entrevista al citado medio en la que, durante su charla con Laura Barjum, habló de las claves de su éxito y su impacto como una figura femenina fuerte y empoderadora.

“La fortaleza que la gente ve en mí nace, en realidad, de enfrentar mis miedos, inseguridades y dudas. En la vida, hay momentos en que estos desafíos se presentan de frente, especialmente cuando eres una persona soñadora. Soñamos con grandes cosas, con metas que aún no están a nuestro alcance, y es en esos momentos cuando realmente te pones a prueba”, manifestó la artista.

Greeicy se encuentra de gira en España presentando su álbum 'Yeliana' - crédito @greeicy/Instagram

Cuando se le preguntó cuáles eran los tres artistas con los que deseaba cantar en vivo o colaborar en un futuro, Greeicy respondió: “Tengo muchos artistas, pero en mi listica que tengo ahí de primeros, yo creería que Marc Anthony, es un sueño que he tenido de siempre”, manifestó, añadiendo a Shakira y Karol G. Sobre sus compatriotas, no dudó en reconocer su admiración por dejar tan alto el nombre del país con sus canciones.

Pese al sueño revelado, la cantante dejó en claro que no pierde de vista el hecho de que esa clase de colaboraciones se consiguen trabajando fuerte. “Yo no tengo afán de nada, yo todos los días me levanto a trabajar por lo que me gusta, a trabajar con amor, a trabajar con pasión, con objetivos claros, pero sin pretensión apresurada”, expresó.

La artista manifestó que por ahora seguirá centrada en su faceta como madre de Kai, y en la gira de Yeliana que ya tiene fechas confirmadas en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, Uruguay y Venezuela para el segundo semestre de 2024.

Greeicy Rendón estará ocupada durante 2024 con presentaciones en Europa y el continente americano presentando 'Yeliana' - crédito @greeicy/Instagram y Freepik

Mike Bahía habló de su “nueva etapa” ahora que se va de gira sin Greeicy

La pareja de Greeicy, ante los rumores de una separación total, aclaró en sus redes sociales la situación. “Hoy, empieza una etapa importante en nuestra vida. Yo voy a empezar a girar por mi lado y ella por su lado. El ‘Tour amantes’ ya no va a girar más musicalmente”, anunció, señalando que eso no significaba una ruptura sentimental.

El caleño explicó que el Amantes Tour fue la manera que la pareja encontró para compartir tiempo sin dejar de brindar conciertos a la vez que estaban más pendientes de Kai. Pero ahora que el niño ya cumplió dos años, la pareja decidió que esa etapa había terminado y ahora podían seguir sus carreras por su cuenta.

Por otra parte, Mike anunció que está por lanzar el que sería su cuarto álbum de estudio. “Me siento feliz y orgulloso de esta decisión. No hay rencor en este momento. Pero les digo que se viene mi ‘tour’ con un disco maravilloso que pronto voy a lanzarlo por etapas. También estoy feliz por ella con su gira y su álbum. Seguimos siendo socios y compatriotas”, sentenció.