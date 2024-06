“Yo sabía que pagaría $200 millones por la fuga”; expolicía involucrado en la fuga de alias Zeus encendió el ventilador

El exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, negó que hubiera recibido presiones por parte del general (r) Eduardo Zapateiro - crédito Colprensa

Juan Carlos Rodríguez Agudelo, más conocido con el alias de Zeus, un exoficial del Ejército Nacional que fue capturado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y los mal llamados ‘falsos positivos’, protagonizó una cinematográfica fuga que ha desencadenado una fuerte ola de cuestionamientos sobre las presuntas omisiones en la seguridad policial dispuesta para su custodia.

Uno de los uniformados involucrado es Jonny Cristancho: un suboficial de la Policía acusado de ser uno de los cómplices en esta escapada. En diálogo con W Radio, el exmiembro de la institución, que era uno de los responsables de brindar la seguridad en el centro de reclusión, reveló detalles de cómo se registró este hecho y contó que sus superiores tenían conocimiento de cuánto había para facilitar la fuga.

Cristancho destacó que nunca se le informó que Zeus estaba presente entre los reclusos que custodiaba. “Nunca fui informado de que ahí estaba... Nadie dijo quién era, nadie asume la responsabilidad y nadie dice ‘ese señor estaba allí’, sostuvo. La ineficacia en la transmisión de información sobre reclusos clave parece haber jugado un papel crucial en este episodio, que se registró el 22 de abril de 2024 en Cúcuta.

El día de la fuga, el exuniformado indicó que entregó las llaves de la celda a una de sus compañeras, que alegó que uno de los reclusos padecía un ataque. Sin embargo, ella no siguió lo estipulado en estos casos.“La policía me manifestó que uno de los reclusos estaba teniendo un supuesto ataque en el suelo, pero no esperó el protocolo de acompañamiento”, explicó Cristancho al citado medio de comunicación.

El implicado en este suceso, que se encontraba en funciones de apoyo ante la ausencia del encargado de la custodia, también señaló que, tras la fuga, se activó un protocolo de emergencia sin conocer la identidad de Zeus. “Apenas inició la fuga, activé la solicitud de terceros, desconociendo que Zeus estaba en ese lugar, sin ningún protocolo robusto de seguridad que hubiese sido activado por mis superiores”, acotó.

Así reaccionó el comandante de Policía tras la fuga de Zeus

A su vez, en sus declaraciones, Cristancho contó la conversación que tuvo con el general José James Roa, comandante del departamento de Norte de Santander. “El día de la fuga se me presenta el señor general... y él llega y me dice: ‘yo tenía el conocimiento de que este señor iba a pagar 200 millones por la fuga y no quiero llegar a saber que ustedes están involucrados en eso’”, confesó.

En ese sentido, no dudó en preguntarse sobre si su superior conocía la millonaria cantidad que ofrecía Zeus por su fuga, no se tomaron medidas de fondo. “Si él tenía la información, ¿por qué se la guardó, por qué esperar a que pasara después de, para llegar a decir que eso iba a pasar?”, afirmó el exuniformado en este diálogo, que revivió la controversia sobre la forma en que se escapó Rodríguez Agudelo.

El señalado de estar involucrado en esta fuga indicó que el protocolo de acompañamiento no fue respetado, lo cual facilitó el escape de Zeus; y, en su caso, no cumplía con el perfil requerido. “Yo estuve apoyando en noviembre y diciembre, en enero, cuando volví ya había retornado a mi cuadrante. La persona que recibe sale excusado, creo que de una cirugía... alguien tuvo que haber recibido el ingreso”, añadió.

A su vez, Cristancho – que es propietario del sex shop, Eva Love Sex Shop – indicó que no se respetó su derecho al debido proceso. “La Policía me sacó injustamente de la institución sin derecho a un proceso justo de defensa”, enfatizó en su versión. Sobre el particular, la institución mantiene silencio sobre este testimonio, debido a que las investigaciones para determinar responsabilidades continúan su curso.

Además de este exuniformado, también están vinculados a este caso Luis Antonio Chaustre Sierra, de El Zulia, (Norte de Santander) y Rubén Darío Zuleta Álvarez, del Bagre (Antioquia). A dos de ellos, Cristancho y Chaustre, también se les imputaron los cargos de abandono del puesto y favorecimiento a la fuga.