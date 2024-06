Protestan contra el convenio que permite atender a palestinos y exFarc en el Hospital Militar

Reserva activa protesta contra medidas del Ministerio de Defensa - crédito @DoomoEditorial/X

El convenio que permite la atención y rehabilitación de excombatientes de las Farc —que se sometieron al Acuerdo de Paz de 2016—, en el Hospital Militar de Bogotá, no deja de generar inconformidades por parte de veteranos de la fuerza pública, que ven esta iniciativa como una falta de respeto hacia la institución.

Pese a que en un principio parecía que se trataba de una nueva propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo cierto es que el Convenio No. 056 de 2024 hace parte de lo que se debe implementar como parte de la firma de los acuerdos firmados en La Habana.

Reserva activa y veteranos de la fuerza pública rechazan que exFarc y palestinos sean atendidos en el Hospital Militar - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El convenio involucra al Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio Fondo Colombia en Paz, en la que buscan cumplir con el Conpes 3931 de 2018, que establece políticas para la reincorporación social y económica de los excombatientes.

“... está estipulado en los acuerdos de paz firmados en 2016, los desmovilizados con amputaciones se atienden en el hospital militar, no con recursos del gobierno ni del hospital, sino con los del fondo para la paz”, explicaron fuentes a Infobae Colombia.

No obstante, este acuerdo ha sido tildado de “indignante” por quienes integraron dicha institución. Por ello, en la jornada del 20 de junio, la reserva activa de la fuerza pública decidió manifestarse en los alrededores del Ministerio de Defensa como muestra de rechazo al convenio.

Hospital Militar de Bogotá acogerá a alrededor de 50 palestinos heridos por la guerra en Gaza - crédito Luisa González/REUTERS

“Estamos manifestándonos los miembros de la reserva, los veteranos, los reservistas y la población, en contra del acuerdo que ha firmado el Ministerio de Defensa Nacional, donde autoriza la atención de guerrilleros de las Farc y muy próximamente ciudadanos palestinos en nuestro templo de la salud”, afirmó el coronel de la reserva activa Julio César Rivera a Semana.

Expresaron que se trata de una cuestión de dignidad, pues no pueden permitir que quienes hicieron parte de la guerrilla más antigua del país y combatieron por años, deban ser atendidos en el centro médico especializado para las víctimas de la guerra.

“No compartimos que quienes asesinaron a nuestros hombres, quienes causaron mutilados, vayan a ser atendidos en nuestras instalaciones. Esto es un tema de orgullo, de respeto, porque tenemos que tener dignidad y la dignidad que poseemos los hombres y mujeres que prestamos nuestra vida al servicio de la patria, a la seguridad y la defensa de ustedes es la más grande que pueda existir en el país”, añadió Rivera al medio citado.

En ese orden de ideas, la exigencia al Ministerio de Defensa es que “cancelen” dicho decreto, además, hicieron reparos a los beneficios que adquirieron los excombatientes una vez firmaron la paz.

“Queremos que nos respeten como veteranos, que cancelen ese decreto, esa resolución por parte del Ministerio de Defensa y que únicamente les pidan perdón a las víctimas, porque es que los victimarios no pueden estar en el Congreso de la República, los victimarios no pueden estar siendo atendidos en el Hospital de los Héroes, los victimarios tienen que estar en las cárceles con cadenas perpetuas, con cadena de muerte a los terroristas. Eso es lo que buscamos nosotros los veteranos, que respeten a nuestras familias”, enfatizó el mayor de la reserva activa Jorge Castillo.

Otro de los alegatos radica en que, según confirmó el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, cerca de 50 niños palestinos heridos como consecuencia de los combates en Gaza, llegarían a recibir atención médica en el Hospital Militar.

El Convenio No. 056 de 2024 haría parte del cumplimiento de los Acuerdos de Paz - crédito Colprensa

“El Hospital Militar no tiene la capacidad para ingresar 1.800 firmantes de paz y tampoco para recibir 1.000 niños palestinos. No tenemos la capacidad. Ese Hospital Militar históricamente fue para eso, para los militares, porque tenemos condiciones de salud muy diferentes a las del resto de población. No es para el público. No podemos dejar que ese templo de la salud, que lleva más de 100 años al servicio de las Fuerzas Militares, sea violado con terroristas dentro de él y firmantes de paz”, puntualizó la sargento de la reserva activa Melba Ramírez.