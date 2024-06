Así estarían vendiendo motos robadas en exclusivo sector de Bogotá: ciudadano perdió millonaria suma y ahora no le responden

Al día siguiente de que la persona compró la motocicleta, se llevó la sorpresa de que la matrícula estaba cancelada por robo - crédito imagen de referencia Sofía Toscano/Colprensa

Las autoridades están investigando una red de venta de motocicletas robadas en un exclusivo sector de Bogotá. El testimonio de una víctima, conocido por Infobae Colombia, revela el modus operandi de los estafadores y su esquema para engañar a compradores potenciales. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, serían cuatro los casos similares reportados.

El 27 de mayo, Luis Enrique Puentes encontró una publicación de una motocicleta a la venta en Facebook Marketplace. Al día siguiente, contactó al supuesto vendedor, quien se hacía llamar Saúl Sandoval. Tras comunicarse vía redes sociales, acordaron encontrarse el 28 de mayo en una casa ubicada muy cerca del barrio San José de Bavaria, uno de los sectores más caros para comprar vivienda en la ciudad, en el norte de Bogotá.

Durante la negociación, el vendedor mostró documentos aparentemente legítimos de la motocicleta y propuso un precio de 10,5 millones de pesos, bajando de la oferta inicial de 11 millones. Tras acordar los términos, la víctima regresó al día siguiente con su esposa y su tío para finalizar la compra y transferir el dinero.

Este era el anuncio en Facebook con el que vendían una moto robada - crédito archivo suministrado

El 29 de mayo, la víctima verificó nuevamente la matrícula de la moto, encontrándola activa y sin problemas. Sin embargo, el vendedor, insistiendo en su urgencia, llevó al comprador a retirar dinero de un cajero y realizar transferencias bancarias. Finalmente, se firmaron los papeles y la víctima se llevó la moto.

Al día siguiente, la matrícula de la motocicleta apareció cancelada: la moto había sido reportada como robada y el vendedor había utilizado documentos falsos para hacerse pasar por el propietario.

“Él me dijo que primero que le diera el 50% en efectivo y el resto de transferencia. Después me salió con el cuento de que no, que hiciera los retiros que porque le descontaba en el cuatro por mil y que necesitaba una plata exacta para para hacer otra negociación”, dijo la víctima. Esto era, al parecer, para no dejar rastro del dinero.

Luego, por la insistencia de la compradora, terminó aceptando una transferencia a un número de Nequi que no era de él, sino que correspondía a una mujer: “dijo que era su novia, pero terminó siendo su mamá”.