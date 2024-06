Situación de los congresistas que aportaron a la “vaca” por Antioquia será definida por el Consejo de Estado: defensa dijo que “confían en la justicia”

Martha Isabel Bolaños lanzó pulla contra quienes la atacaron en ‘La casa de los famosos’: “No habrá reconciliación”

Si bien la actriz caleña aseguró que no guarda rencores, tomó radical decisión frente a los excompañeros de ‘reality’ con los que tuvo diferencias: “Perdono, pero no me reconcilio con todo el mundo”, dijo