Sumado a la medalla de jugador del Bucaramanga: un reportero gráfico fue víctima de robo por parte de ‘hinchas’ de Santa Fe

En el mercado, el lente 70-20 mm que le hurtaron a Vimos Maciá se puede conseguir entre los $10 y $14 millones - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La final del la Liga Betplay Dimayor I dejó un hecho histórico tras la consagración por primera vez en 75 años de historia por parte del Bucaramanga, que superó en una agónica tanda de penales 6-5 a Independiente Santa Fe en juego de vuelta disputado en el estado El Campín de Bogotá.

Sin embargo, en medio de la celebración post triunfo del cuadro Leopardo, además del robo de la medalla al defensor Carlos Henao, también se conoció de otro hurto del que fue víctima el reportero gráfico Mariano Vimos Macía, que antes del juego fue hostigado por supuestos hinchas del Expreso Rojo, quienes le terminaron arrebatando uno de los lentes que utilizaba para registrar la emoción de los hinchas antes del pitazo inicial.

De acuerdo con el testimonio que brindó el reportero gráfico, su caso no terminó como el del jugador de Bucaramanga, a quien las autoridades le recuperaron la medalla y capturaron al responsable. Por el contrario, en vez de recibir apoyo de las autoridades aseguró que en la zona no “no había ni un solo policía”.

En medio del registro que hizo de estas fotos el reportero gráfico fue víctima del hurto de su lente la tarde del sábado 15 de mayo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Le robaron un lente hinchas con camisetas de Santa Fe

Vimos Maciá, fotoperiodista para la agencia de noticias Colprensa, le contó al diario La Opinión algunos detalles de los momentos previos y posteriores a los hechos en los que los “hinchas” de Santa Fe le sacaron su lente objetivo 70-200 mm, cuyo precio en el mercado puede rondar entre los diez y catorce millones de pesos, según la marca y algunos detalles técnicos adicionales.

El reportero gráfico indicó que mientras registraba varios momentos con su cámara en medio de las arengas y el ambiente de carnaval, diez personas se le acercaron de un momento a otro. “Me rodearon, empezaron a saltar y me estaban hostigando mucho”, relató Vimos Maciá, quien sospechaba que algo no estaba bien tras la actitud por parte de los sujetos.

“Me di cuenta de que lo que querían era robarme, así que me emputé y me fui de ahí”, y tras cruzar algunas palabras les aseguró a los supuestos hinchas “quítense, me quiero ir”, agregó el fotoperiodista, quien tras decirles a los sujetos “¿me van a robar o qué?” se dio cuenta segundos después que ya no tenía el lente consigo.

“Me puse a forcejear con uno, a ver si tenía el lente, pero evidentemente esta persona no lo tenía. Nada, ahí medio me resbalé, me caí, se me rompió un filtro de otro lente que tenía guardado en la maleta, que menos mal no lo alcanzaron a sacar”, explicó tras alejarse caminando de allí.

Vimos Maciá aseguró que 10 hombres con camisetas de Santa Fe lo hostigaron en medio del hurto - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La respuesta de la Policía

Por el momento, nadie le ha respondido a Vimos Maciá por su herramienta de trabajo, la cual utilizaba a diario en medio de sus tareas de cubrimiento de eventos a nivel nacional, y esta sensación de impotencia se refuerza con la respuesta que recibió por parte de las autoridades, luego de hallar a un uniformado tras caminar varios metros luego de alejarse de la zona.

Al ver al patrullero y comentarle lo que ocurrió, el reportero gráfico solo obtuvo como respuesta la siguiente acción por parte del oficial, quien “levantándome las manos y arrugándome la cara, diciéndome como ‘¿yo qué puedo hacer?’”, concluyó.

Varios de sus colegas han compartido a través de redes el caso, destacando la falta de apoyo por parte de las autoridades a quienes deben realizar cubrimiento de eventos de este nivel, como los periodistas o reporteros gráficos, que como él, considera que no hay suficientes garantías de seguridad y por ende se pueden terminar presentando casos lamentables como este, en el que la situación sigue sin resolverse.

Al hincha del Bucaramanga lo judicializaron por robo de medalla

Luego del video que se hizo viral en redes sociales y en el cual se observa el momento exacto en que un hincha del Bucaramanga identificado como Sebastián Luna le robó la medalla de campeón al jugador Carlos Henao, uno de los defensas del cuadro Leopardo, en medio de la celebración de la primera estrella para el club que se realizó en el estadio Américo Montanini la noche del domingo 16 de mayo tras regresar a la capital bumanguesa luego de superar a Santa Fe en Bogotá.

(Crédito: @CanalTRO / X)

Sin embargo, la mañana del lunes 17 de mayo la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la recuperación de la presea, la cual fue entregada a los integrantes del plantel por parte de la Alcaldía tras darle el primer título al equipo de la ciudad.

“Gracias a la colaboración con la comunidad, un familiar del autor del robo devolvió la medalla en la estación de Policía de Girón, municipio de residencia del señalado”, indicaron las autoridades, quienes agregaron que Luna se enfrentará a un proceso judicial por el delito de hurto.

Debido a esto, el padre del joven ha pedido que no la emprendan contra su hijo luego de conocerse su aprehensión. “Les pido que no tomen represalias”, comentó el hombre luego de conocerse la captura y recuperación de la presea de Henao, quien al momento del hurto brindaba una entrevista.