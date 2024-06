Director de la DNI se defendió tras acusaciones de “chuzadas” a congresistas de la oposición y apuntó a gobierno Duque

Carlos Ramón González, director de la DNI, se sacudió de los señalamientos en su contra/Presidencia de la República

En medio del debate de control político que se lleva a cabo en el Senado de la República, ante las denuncias sobre presuntas interceptaciones ilegales en su contra, Carlos Ramón González, titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se defendió. Y el martes 18 de junio de 2024 se refirió a las acusaciones, luego de la citación hecha por el senador David Luna, de Cambio Radical.

“Ceñir el debate a lo que es público, a lo que se puede decir públicamente, sin revelar secreto alguno sobre personal, medios técnicos, misiones y procedimientos, que es lo que la ley nos obliga a preservar. Entonces, sobre esa base, yo creo que este es un debate sano y necesario. Porque como lo dijo el senador Luna, lleva más de un año haciendo estos señalamientos y no pasa nada”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Carlos Ramón González negó interceptaciones a la oposición

Según el director de la DNI, “el país tiene que saber que este Gobierno nunca, jamás, lo hacen y lo harían, por principio y valor ético, por principio fundante de nuestro mandato”. Y remarcó que, en lo que respecta a la administración Petro, ese tipo de conductas no han ocurrido; contrario a lo que, según él, ha ocurrido en otras administraciones, en las que sí se habrían vulnerado los derechos de los ciudadanos.

“En este Gobierno no hacemos eso. Pero, si reviso hacia atrás, resulta que sí: que la Dirección Nacional de Inteligencia sí incurrió en algunas ilegalidades, como aquí algunos senadores lo han mencionado y sería bueno hablarlo”, indicó González en su pronunciamiento. Y aclaró que, en ese escenario, “la respuesta no puede ser un no contundente, ni un no rotundo”, agregó en su intervención.

Y puso de ejemplo algunas de las preguntas que formuló el senador Luna en el cuestionario remitido a su despacho, en las que cuestiona sobre la adquisición de recursos tecnológicos para llevar a cabo interceptaciones. “Pues si en el pasado hubo y hay pruebas, seguramente en el pasado se hizo. Pero, en este Gobierno hemos hecho la revisión de todos y cada uno de los equipos”, afirmó el funcionario.

Carlos Ramón González, titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, negó que durante el Gobierno de Gustavo Petro se estén registrando interceptaciones ilegales contra miembros de la oposición, contrario a lo que sí habría ocurrido en otros mandatos - crédito Canal Congreso

Gobierno Duque sí declaró como objetivos a embajadas, según González

Del mismo modo, indicó cómo en el mandato de Iván Duque Márquez (2018-2022), se declararon como objetivos de inteligencia algunas de las embajadas que tienen presencia en el país. “Y sobre esos seguimientos, fueron hechos que los medios registraron en su momento y expulsaron funcionarios de Venezuela, de Cuba y Rusia. Uno de ellos es el esposo de la senadora Gloria Flórez”, advirtió.

Incluso, calificó este acto como una clara “persecución política”, pues a su juicio no se puede denominar de otra manera. “Buscaban relacionar a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos con miembros de la embajada de Venezuela y Cuba para decir: ‘son terroristas’. Básicamente, eso era lo que se hacía”, remarcó González en su declaración, que generó fuertes reacciones.

En su intervención, Carlos Ramón González, titular de la DNI, apuntó hacia el expresidente Iván Duque, pues denunció cómo en su mandato se habrían registrado hostigamientos a las embajadas que tienen presencia en el país - crédito Canal Congreso

Clara López salió en defensa de director de la DNI

Por su parte, la senadora Clara López, del Pacto Histórico, se fue lanza en ristre contra del senador David Luna y salió en apoyo de González, al señalar que las respuestas a los requerimientos hechos por el senador fueron respondidos de forma correcta por el funcionario del Ejecutivo. Por lo que reprochó los señalamientos hechos por el senador de Cambio Radical, relacionados con la falta de respuestas estales.

“Apreciado senador: es perfectamente legítimo que la oposición exija información y exprese preocupación porque no se le estén respetando sus derechos a no ser interceptados ilegalmente. El Director de Inteligencia sí le respondió. Lo que pasa es que usted no ha presentado soporte alguno a las alegaciones detrás de sus preguntas y no quiere aceptar NO por respuesta”, indicó López.

Para López, es claro que “este Gobierno no intercepta a la oposición como si lo hicieron gobiernos anteriores, como está ampliamente documentado”. Respuesta que no cayó bien en Luna, que durante la sesión en el legislativo aprovechó para defenderse de lo que, para él, han sido los perfilamientos hechos por el primer mandatario a través de las plataformas digitales.