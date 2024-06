A propósito del cumpleaños de Paul McCartney, esta es la canción que solo fue exito en Colombia

Desde la gestión de Ferán Martínez hasta las pruebas técnicas, todo se alineó para el éxito del show en El Campín - crédito Joel C Ryan/ Invision/ AP

Paul McCartney, cofundador de la mundialmente conocida banda británica The Beatles, ha tenido una carrera musical que abarca más de seis décadas.

Nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Reino Unido, McCartney se ha destacado como compositor, bajista y cantante, tanto en su etapa con The Beatles como en su carrera como solista.

Precisamente, hoy, por ser su cumpleaños número 82, ha vuelto a surgir la anécdota del primer concierto de Paul McCartney en Colombia, cuando los bogotanos se apropiaron de la canción Hope of Deliverance.

El exbeatle Paul McCartney se convirtió en el primer miembro de la mítica banda de Liverpool en pisar suelo colombiano, al ofrecer un concierto en el estadio El Campín de Bogotá el 19 de abril de 2012. El evento, que congregó a más de treinta mil espectadores, marcó un hito en la historia de los conciertos en el país.

Más de 30.000 personas se congregaron para recibir al exbeatle, por primera vez en Colombia Crédito XOTXILRAK / Youtube

La expectativa por la presentación de McCartney fue alta desde el mismo momento en que comenzaron a circular rumores sobre su visita. Fernán Martínez, mánager y empresario responsable de la gestión del concierto, relató a El Espectador las innumerables dificultades que enfrentó para concretar el evento, desde la contratación del artista hasta la cesión del estadio El Campín, recientemente remodelado para el Mundial Sub-20 de 2011, y que llevaba años sin ser utilizado para espectáculos diferentes al fútbol.

A pesar de las presiones de dirigentes deportivos y de los riesgos de daño a la gramilla, la Alcaldía de Bogotá, liderada por Gustavo Petro en ese entonces, dio luz verde al concierto tras la realización de pruebas técnicas que demostraron la viabilidad del evento sin perjuicios significativos para el césped del estadio.

“Esta es la primera vez que tocamos esta canción en toda Suramérica”, dijo McCartney con un español arrastrado. Él publicó empezó a grita más, pues desde antes se rumoreaba que ‘Hope of Deliverance’, de su álbum ‘Off the Ground’, de 1983, iba a estar en el lista de canciones de esa noche.

Desde la fundación de The Beatles hasta su prolífica carrera como solista, McCartney ha sido un ícono musical y un ferviente activista por los derechos de los animales - crédito Mj Kim

Tras siete segundos de algarabía, McCartney continuó, “... para ustedes, esta noche...”, la gente siguió gritando, mientras el ex-escarabajo preparaba su guitarra para los primeros acordes. Después de eso, el estadio se colmó de una sola voz que recitaba la primera estrofa de la canción: “I will always be Hoping, hoping. You will always be. Holding, holding my heart in your handI will understand...”.

En su momento se rumoreó que la canción no estaba prevista para esa noche, pues, pese a que el álbum al cual pertenece tuvo una certificación mundial entre plata y oro, en cuanto a su aprobación comercial, la canción no tuvo especial éxito. Fue cuando, supuestamente, McCartney la escuchó en una emisora nacional, lo que le dio curiosidad y se enteró de que dicho single, era especialmente famosa y preferida por los colombianos.

El concierto fue un éxito rotundo: el 90% de las entradas se vendieron durante el primer día de venta, alcanzando una recaudación cercana a los US$5 millones, según publicó El Espectador, en el 2022. Durante la presentación, McCartney interpretó 38 canciones, muchas de ellas de su época con los Beatles, y dedicó tributos a sus compañeros John Lennon y George Harrison. Un momento destacado fue cuando tocó “Hope of Deliverance”, dedicándola especialmente al público colombiano.

En su momento, la Alcaldía de Gustavo Petro pudo establecer que el concierto se realizaría en el Estadio El Campin - crédito Alcaldía de Bogotá

Este evento también fue televisado en vivo para todo Colombia gracias a las gestiones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y el Instituto de Recreación y Deporte (Idrd). La excelente recepción del primer concierto de McCartney abrió las puertas a otras grandes estrellas, permitiendo que figuras como Lady Gaga y Madonna pudieran presentarse en el país en años posteriores.

El posible regreso de Paul McCartney a Colombia

El posible regreso de Paul McCartney a Colombia ha vuelto a generar expectativas entre los seguidores de la música en vivo en el país. Se contempla que el ex-Beatle podría presentar su Got Back Tour, la primera gira desde la pandemia, aunque aún no hay confirmación oficial.

La emoción aumentó cuando Gustavo Gómez, periodista y locutor, mencionó en su cuenta de X la posibilidad de que el músico británico regrese a Bogotá. Gómez, sin embargo, optó por la cautela y no quiso adelantar información debido a la experiencia de 2023, cuando la Alcaldía de Bogotá anunció sin confirmar el evento y Barry Marshall, encargado de la agenda de McCartney, lo desmintió posteriormente en declaraciones a W Radio.

El periodista se refirió a la posibilidad de que el británico regrese a Colombia en 2024 - crédito @gusgomez1701/X

En un trino, Gómez recordó la situación de 2023 y mencionó la prudencia necesaria para evitar la cancelación de un posible evento: “Cuando se hacen anuncios sin que haya firma de contrato, se molestan y cancelan. Ya pasó una vez”. También destacó que “un empresario colombiano, con discreción y tacto, trabaja en traerlo”.