Daiky Gamboa le sacó provecho a su amistad con Karol G: así vivió su nuevo proyecto artístico

Daiky Gamboa es un reconocido influenciador paisa que ha tomado mayor relevancia gracias a la estrecha relación que tiene con la exitosa cantante colombiana Karol G y, gracias a esta amistad, cumplió uno de sus mayores logros profesionales.

El creador de contenido paisa no dudó en compartir con sus más 2,2 millones de seguidores en Instagram que pasó de estar en el backstage de los conciertos de la afamada cantante, a ser uno de los teloneros de cuatro fechas del tour Mañana será bonito en Europa, el cual inició este sábado 8 de junio.

La intérprete paisa se presentará en Madrid (España) los días 20, 21, 22 y 23 de julio de 2024 para finalizar su tour europeo, después de llevar a cabo sus conciertos en Zúrich (Suiza), en el Hallenstadion el 8 de junio; Colonia (Alemania), en el Lanxess Arena el 11 de junio; Ámsterdam (Países Bajos), en el Ziggo Dome el 14 de junio; y Londres (Reino Unido), en The O2 el 18 de junio, fechas que abrirá el mejor amigo de la cantante.

“Fuera de todas las cosas que yo podría decirles en este momento, lo único que puedo decirles es que soy un manojo de nervios el hp, que estoy muy emocionado, muy agradecido, muy estresado y que por favor lleguen temprano (risas) para que por favor me den toda su energía, me den todo el amor que necesito el día de hoy. Qué emoción tan hp, para los que todavía no saben, hoy es probablemente la noche más importante de mi carrera hasta este momento (sic)”, fueron las declaraciones del creador de contenido horas previas a realizarse el concierto en Suiza, vía Instagram.

Posteriormente, Gamboa compartió momentos de su participación en el evento musical de La Bichota, donde emocionó al público con las clásicas canciones de reguetón como Dile y Bandolero, de Don Omar con Tego Calderón; entre otros éxitos musicales.

“Siento tantas cosas al mismo tiempo que no podría describirlas aunque quisiera. Es una mezcla de un miedo inmenso, nervios y gratitud. El miedo es más que normal creo yo, imaginen que un día están haciendo un show en un bar en Medellín y luego de repente ante 4 de las más importantes ciudades europeas 🥵 lo bueno es que soy del tipo de artistas que transforman el miedo y los nervios en performance. Y mi gratitud infinita por siempre a @karolg y a todo su equipo, gracias desde lo más profundo de mi corazón por la oportunidad más grande de mi vida, y a todos los que van a ir a los conciertos, lleguen temprano por favor jajaja les juro que lo van a disfrutar tanto o igual que yo 🫡🫶🏽🥀”, complementó en una publicación en dicha red social.

En efecto, las reacciones al post no se hicieron esperar, en las que destacaron la humildad y el apoyo de Karol G a quien es considerado su mejor amigo, ya que esta oportunidad, según él, se convirtió en la más importante de toda su carrera.

“Que bendición Karol como te da la oportunidad, la mejor amiga del mundo😍😍”; “Te mereces todo esto tan lindo que te está pasando @daikygamboa ve con toda!!!!!!!!!!”; “Ese amigo con el que siempre te puedes tomar los 200 shots”; “Que linda Karol es la amiga que todos merecemos y merecemos ser, esa que apoya e impulsa, porque si estoy ganado, ganado todos”; “Guapo… eres lo máximo! Te va a ir súper! 🙏⚡️y tu presentación en Bora Bora …TOP!”; “Omgggggg bebaaaaaaa ! Que chimba ! Me alegra tanto verte triunfar , disfruta todooooooo te amo”, fueron algunos comentarios de usuarios.