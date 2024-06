Pasajeros de un bus del Sitp se pegaron el susto de sus vidas por culpa de una bala perdida en Suba

El caso se reportó pasadas las 7 de la noche, hora en que los buses del Sitp suelen ir a su máxima capacidad - crédito Colprensa/Publimetro

Mientras se dirigían para sus residencias en el noroccidente de Bogotá, diez pasajeros que iban a bordo de un bus del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público) terminaron en el piso y buscando refugio luego de que una bala perdida impactó el vehículo que iba en movimiento en una de las calles de la localidad de Suba.

El caso se registró en la avenida Suba, a la altura de la carrera 83 (cerca a la estación 21 Ángeles de Transmilenio), en plena hora pico, momento en el que algunos de los pasajeros comenzaron a correr hacia el otro costado del bus que no fue impactado, y por fortuna el disparo dio en el costado donde no iba sentado ninguno de los ciudadanos, si no, se estaría hablando de una tragedia.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas, mientras que personal adscrito al Sitp hizo presencia en el punto para iniciar la investigación que buscará determinar si lo que ocurrió fue producto de una persona que se encontraba realizando disparos al aire libre en un punto próximo a la vía o si habría sido resultado de un enfrentamiento.

No se presentaron lesionados, pero este hecho acrecienta la sensación de inseguridad que algunos ciudadanos perciben cuando se movilizan en transporte público por Bogotá - crédito Colprensa/Publimetro

Sin embargo, los pasajeros fueron trasladados a otro bus que llegó minutos después al lugar, mientras que el vehículo, que terminó con varias esquirlas en una de las sillas, permaneció aparcado a la orilla de la vía por más de una hora para no generar problemas de movilidad en el sector.

La ciudadanía se mostró preocupada ante lo sucedido, más si se tiene en cuenta que para muchos de los habitantes de la ciudad la percepción de inseguridad es latente, y hechos como estos refuerzan tal sensación que manifiesta una parcialidad de los usuarios que se mueven a diario a través del transporte público.