Manuela Gómez habló de la salud de su bebé y la fecha en la que llegará a este mundo

Luego de que por varios días Manuela Gómez preocupara a sus seguidores publicando videos y fotos desde salas de urgencias, tanto en Estados Unidos, como en Colombia, por cuestiones de salud de su bebé, el 5 de junio en la noche compartió un nuevo clip en sus historias de Instagram en donde habló al respecto.

La influencer les explicó a sus miles de seguidores los últimos detalles sobre su estado de embarazo y reveló los resultados de los nuevos exámenes médicos. Además, aprovechó para indicar que los próximos días van a ser cruciales y dijo cuándo nacerá su hija Samantha.

Manuela estuvo hospitaliza de emergencia en Estados Unidos porque se sintió mal de salud mientras hacía compras en Miami. Por ese tiempo, en el hospital le recomendaron que permaneciera internada, pero junto a su pareja tomaron la decisión de abandonar el centro de salud debido a que el seguro médico no cubría la asistencia y tendría que gastar alrededor de cincuenta mil dólares para quedarse.

Es por esto que regresó de inmediato a Colombia y acudió al médico para realizarse los exámenes pendientes y determinar cómo estaba su bebé y cuál era el paso a seguir.

Sin embargo, desde el lugar estuvo avisándoles a sus fans que estaba en chequeos y que por el momento todo iba bien. Y en las últimas horas, tanto su esposo, Juan Pablo Restrepo, conocido como ‘El Gringo’, como Manuela Gómez, tomaron la iniciativa de hacer videos y compartirlos en sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre la salud de su hija Samantha.

“Estamos más tranquilos porque dijeron que la niña en términos generales está bien. Tiene la restricción del crecimiento en grado 1 y, pues hasta hoy, va a nacer muy pronto, en la semana 37, sí o sí, pero me tienen que hacer chequeo cada 8 días y si alguna de las arterias se altera, toca sacarla de inmediato”, explicó Gómez junto a ‘el Gringo’.

Por su parte, la influenciadora continúa compartiendo su experiencia y manteniendo a su público informado sobre cada paso de su embarazo y en las historias de Instagram de su cuenta personal explicó con más detalle la situación y lo que piensa del nacimiento de su bebé.

“Fui donde la doctora a que me hiciera el dopler [ultrasonido que utiliza ondas sonoras para mostrar qué tan bien circula la sangre a través de sus vasos sanguíneos]. Lo bueno es que la bebé se encuentra estable y me dieron fecha del parto porque va a ser por cesárea, sí o sí, a la semana 37 y me van a hacer exámenes cada 8 días hasta ese día para estar monitoreando de cerca a la bebé y saber cómo se encuentra ella”, dijo la paisa.

Finalmente, explicó que dependiendo de como la vayan encontrando en esos chequeos médicos, se determina si hay que traer a Samantha al mundo antes de tiempo o si se puede continuar el plan que tiene estipulado hasta el momento. Además, aseguró que se siente más tranquila al saber cuándo llegará su bebé porque no tiene la incertidumbre de que sea una sorpresa y que le toque salir corriendo de la finca en donde vive.

En medio de la preocupación hubo espacio para las bromas y sobrellevar el tema con más tranquilidad, por eso la pareja de Manuela, a manera de chiste, dijo que el temperamento de la niña probablemente iba a ser heredado de la personalidad de su mamá, ya que no se dejó ver en el ecograma.

“No le gustan las cámaras, no le gusta que la vean. Usted que quiere una hija para ser influencer, grabar videos y pailas”, comentó Manuela en tono jocoso.