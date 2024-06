Carolina Cruz se cansó de las críticas y arremetió en contra de sus detractores: “Usemos las redes para sumar”

Carolina Cruz respondió las críticas por compartir fotos en su fundación infantil -crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora y modelo Carolina Cruz no dejó pasar los comentarios críticos de una seguidora en Instagram después de publicar varios videos y fotos documentando su participación en actividades de su fundación Salvador de Sueños, la cual dirige en honor a su hijo Salvador, que nació con hidrocefalia.

En una serie de historias en Instagram, Cruz mostró su participación en una reciente actividad donde entregó material didáctico a niños de la fundación. Además, agradeció públicamente a un nuevo aliado de la fundación, compartiendo varios videos y fotos del evento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La fundación Salvador de Sueños, de Carolina Cruz, ofrece apoyo integral a niños y familias -crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Sin embargo, una seguidora comentó negativamente que “todo muy lindo, pero mucha foto. No hay derecho”. La respuesta de Cruz fue inmediata y contundente. “Una persona que se disgusta porque le tomamos muchas fotos a los niños en los eventos y alianzas de la fundación. Entonces; si muestro me dicen que la mano izquierda no muestra lo que hace la derecha, y cuando no muestro que me robo la plata y me la gasto en viajes”, respondió la presentadora. Carolina concluyó su réplica con una pregunta directa: “¿En qué te afecta? ¿Tú aportas a la fundación? ¿Haces parte de ella?”

La presentadora, madre de dos hijos, empresaria y recientemente también podcaster, ha sido constante en compartir en sus redes sociales los distintos aspectos de su vida. Sus publicaciones abarcan desde momentos con sus hijos hasta su compromiso social a través de la fundación Salvador de Sueños, la cual se centra en asistir a niños con condiciones médicas complejas, proporcionando apoyo integral a las familias.

La presentadora expuso un mensaje de una usuaria y responde contundentemente -crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Ante las críticas recibidas por mostrar su labor al frente de la fundación, la exreina habló de la importancia de visibilizar el trabajo que se realiza: “Creo que con mi contenido y el de la fundación, no hago daño o por lo menos eso pienso, y solo espero respeto, nada más”, comentó. La modelo también recalcó que su intención no es perjudicar a nadie, sino mostrar los esfuerzos y logros de la fundación.

No es la primera vez que la modelo vallecaucana enfrenta controversias en redes sociales, a lo largo de los años ha lidiado con varias polémicas debido a su exposición pública. Sin embargo, su firme respuesta a los mensajes negativos busca hacerle frente a las criticas: “A mí no me gusta caer en esto y me aguanto que me den hasta con la tapa de la olla”, dijo la presentadora, enfatizando la dificultad de satisfacer a todos los seguidores.

La exreina muestra su labor en la Fundación Salvador de Sueños -crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La participación de Carolina Cruz en programas televisivos, como Día a día, ha sido clave para ganarse el cariño del público colombiano. Pero su labor no se limita a las cámaras puesto que lanzó su propia marca, además, ha mostrado un fuerte compromiso social, inspirada por las experiencias con su hijo menor Salvador.

En la fundación Salvador de Sueños, la exseñorita Colombia y su equipo trabajan en alianza con especialistas de la salud para ofrecer atención y acompañamiento a las familias de escasos recursos que enfrentan dificultades médicas. La presentación de las actividades en redes sociales, según ella, no solo busca transparencia, sino también inspirar a otros a participar y apoyar.

Fundación Salvador de Sueños de Carolina Cruz -crédito @carolinacruzosorio/Infobae

“Cuando viví todo ese tema con Salva, que me conmovió tanto, empecé a darme cuenta de que, primero, uno es muy afortunado porque uno tiene un buen trabajo con buen sueldo con el cual puedes pagar un buen seguro médico; pero además la gente cree que la vida de uno es perfecta, que uno no sufre, pero esa no es la realidad”, reveló la vallecaucana en una pasada entrevista para el programa de entretenimiento La Red de Caracol Televisión.