‘Campanita’ se rindió en el ‘Desafío XX’ ante la traición de su equipo y pidió su salida: “Mi tiempo acabó”

'Campanita', participante del 'Desafío XX', preocupó a sus seguidores al pensar en su salida - crédito @_campanita15/Instagram

Franck Stiward, participante del Desafío XX conocido en la competencia física como Campanita, preocupó a su fanaticada pues ha expresado en varias oportunidades su cansancio dentro del reality. De hecho, ante la estrategia de su equipo Omega con la que lo quieren sacar manifestó que prefiere rendirse.

Tras romper en llanto por enterarse de que sus compañeros platean que él sea eliminado, el joven caleño ‘explotó’ y dejó saber su molestia- “Yo ya no me estoy disfrutando las pruebas,” confesó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Campanita sorprendió a los seguidores del Desafío XX que lo ven como finalista y a los que conquistó con su carisma y alegría dentro de la competencia, pues confesó que ya no quiere estar en el reality en que está haciendo las pruebas por obligación y no por gusto. “Ya no me estoy disfrutando nada aquí. Siento que corporalmente ya no estoy funcionando”, reveló el bailarín caleño.

‘Campanita’ reveló que no quiere continuar en el ‘Desafío XX’ por traición de su equipo - crédito @_campanita15/Instagram

Las cámaras del programa de Caracol Televisión registraron una conversación de Arandú, Gaspar, Alejo, Kevyn y Karen, en la que hablan de una estrategia que, para muchos televidentes y usuarios en redes sociales, fue desleal hacia Omega.

“Se puede votar en contra de Campanita o Kratos”, dijo Alejo, generando fuertes críticas, pues, aparentemente, tanto el capitán como el bailarín caleño llevaban una buena amistad.