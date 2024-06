Adolescente de 13 años le disparó a su novia en la cara en medio de una discusión

La menor, también de 13 años, convivía con su agresor desde hace seis meses, según informaron sus familiares - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Una adolescente de solo 13 años fue víctima de un grave ataque por parte de su novio, un menor de la misma edad. Los hechos ocurrieron en Soledad, Atlántico.

Las autoridades locales confirmaron que una joven, menor de edad, fue víctima de un ataque con arma de fogueo por parte de otro adolescente con quien tenía una relación desde hace seis meses.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes 3 de junio en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Ciudad Metropolitana. En medio de una discusión, el adolescente de 13 años le disparó a su novia en la cara.

De acuerdo con los testimonios que recolectaron medios locales como Impacto News y El Heraldo, los menores de edad estaban en el negocio cuando se desató una fuerte discusión, en medio del cruce de insultos el joven desenfundó un arma e impactó a la menor de edad ante la mirada de las personas que estaban departiendo en el sitio.

Luego de dispararle, el adolescente huyó del sitio mientras que la comunidad auxilió a la niña. Un amigo de la menor de edad fue quien alertó a sus familiares.

La menor de edad fue trasladada a la Clínica Materno Infantil - crédito Colprensa.

“Yo estaba en mi casa y un muchacho amigo de mi hija me dice: ‘pilas, que le pegaron un tiro a tu hija y se la llevaron para el hospital, busca los papeles de ella’. Yo me fui a llevarle los papeles. Eso que él le hizo a mi hija me duele, porque nadie ha hecho nada por eso”, le dijo el padre de la víctima a la revista Semana.

Según información que reveló el diario local El Heraldo, la menor de edad fue traslada a la Clínica Materno Infantil, donde fue atendida en la unidad de urgencias. Aunque el impacto fue muy cerca del ojo derecho, de acuerdo con el medio, los profesionales de la salud señalaron que la joven está fuera de peligro.

Por su parte, en la revista mencionada aseguraron que la joven está a la espera de una intervención quirúrgica.

Sobre el autor del ataque no se tienen datos, más que es otro adolescente con quien la joven tenía una relación sentimental y convivía desde hace seis meses; sin embargo, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer su identidad y paradero.

Ya la había agredido física y psicológicamente

Familiares de la víctima le dijeron a la revista mencionada que con este hecho se enteraron de que no es la primera vez que el joven agredía a la menor de edad.

Al parecer, en los meses que llevaban viviendo juntos ya la había agredido física y psicológicamente, pero ella no le había contado esa situación a su familia.

La menor de edad era víctima de maltrato físico y psicológico - crédito Colprensa

“Yo escuché ahora último que él la estaba maltratando porque si yo me entero de todo eso desde el principio, yo se la hubiera quitado. Ellos tenían seis meses de relación”, dijo el padre de la menor atacada con un arma de fogueo en Soledad, Atlántico.

De otro lado, la abuela de la adolescente, le solicitó a las autoridades que estos hechos sean investigados a profundidad y ese grave ataque que sufrió su nieta no quede en la impunidad.

“Es necesario que las autoridades hagan justicia con este caso porque él ya le venía pegando y agrediendo verbalmente. De eso nos estamos enterando ahora que pasó lo que pasó con mi nieta”, sostuvo la mujer.

Las autoridades confirmaron que la víctima del ataque con arma de fogueo no pertenecía a ninguna estructura criminal y tampoco tiene ningún tipo de anotación judicial. Así mismo, se informó que es oriunda de Barranquilla.