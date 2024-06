Iván Villazón y su equipo habrían golpeado a una mujer y a su mamá en Maicao, La Guajira: esto es lo que se sabe

El cantante aseguró que no vio cuando la mamá de la joven cayó al piso - crédito @ivanvillazon/Instagram

En la tarde del lunes 3 de junio de 2024, se conoció una denuncia que hizo una usuaria de redes sociales a través de su cuenta personal en la que aseguró que el cantante de vallenato Iván Villazón la golpeó e hizo caer a su mamá.

De acuerdo con el relato de la mujer, el suceso se registró en Maicao, La Guajira, donde el cantante se presentó en una caseta. El problema estuvo, según el relato, que el artista no quiso tomarse una foto con ella y en medio de la salida de Villazón y su equipo de seguridad, las lastimaron.

“Yo acabo de llegar de un concierto donde estuvo cantando Iván Villazón, qué tipo tan arrogante, fue en Maicao, La Guajira, les voy a mostrar mi mano como está y les voy a mostrar mi pierna, ojalá él vea esto”, comenzó por explicar la mujer.

La mujer aseguró que ella y su mamá resultaron lastimadas en el momento en el que querían una fotografía con el artista de vallenato - crédito rumbavallenata/Instagram

En su relato, la presunta afectada afirmó que luego del concierto ella estuvo esperando al artista por más de una hora, pues deseaba una fotografía, pero por la cantidad de personas que se aglomeraron, el equipo de seguridad de Villazón terminó tumbando al suelo a su mamá: “Lo estuve esperando más de una hora, simplemente para una foto y no se quiso tomar una foto conmigo y con mi mamá y la tumbó al piso, tengo la mano así porque le estuve golpeando al carro para que me diera la cara, pero no lo hizo”.

Para la mujer, Villazón “es el peor artista que tiene el vallenato”, y en cuanto a la calidad de su presentación, agregó que “la gente se salía del show de él porque no dio la talla”.

La respuesta de Iván Villazón

A través de un video que compartió en su cuenta de X y en el que explicó lo sucedido, el artista de vallenato comenzó por pedir perdón a la mujer por la supuesta agresión y agregó que en el momento en el que quiso dejar el lugar, se formó una aglomeración de gente que dificultó su salida.

El cantante de vallenato explicó lo sucedido - crédito @ivanvillazon/X

“Lamentando el suceso a la salida de la caseta en Maicao después de terminar la tanda íbamos saliendo, es una puerta muy estrecha, el público estaba aglomerado en la puerta por donde yo tenía que salir después de terminar mi tanda y como siempre se formó el forcejeo para poder salir con la gente queriendo tomarse las fotos”, explicó Villazón.

De acuerdo con la información que compartió el artista, dado que la gente se aglomeró a la salida, comenzaron a forcejear, lo que, aparentemente, habría provocado la caída de la mamá de la denunciante.

“Entre el forcejeo que hubo para salir entre la gente que quería la foto y los muchachos de seguridad, creo porque no lo vi claramente, una señora se cayó, esta niña que monta el vídeo tiene unos moretones causados por el forcejeo del público y no por nosotros mismos”, agregó el cantante.

Iván Villazón aseguró que no se puede tomar fotos con 300 de sus fanáticos luego de una presentación - crédito Colprensa

Por último, Iván Villazón aseguró que no tiene problemas con pedir disculpas por lo sucedido y que en el dado caso en el que la mujer quiera una fotografía con él, se la podrán regalar, pero pidió comprensión en que no se puede tomar 300 fotografías con sus fanáticos.

“Lamento el suceso, a la niña le mando un abrazo, si hay que pedirle disculpas le pedimos disculpas, pero debe entender ella, así como nosotros entendemos su expectativa por tener una foto con nosotros, cosa que en cualquier oportunidad que podamos se la podemos regalar, pero es un instante difícil porque estamos saliendo, la gente no quiere dejarnos salir porque quiere la foto, no podemos tomarnos 300 fotos saliendo de un espectáculo después de haber brindado una tanda, entonces son cosas que se salen de las manos”, concluyó el cantante.