Gobernadora del Meta encaró a disidentes de las Farc por ola de violencia: “Volvimos a los tiempos de la guerra”

El sábado 1º de junio se llevó a cabo una mesa de diálogo social entre las disidencias de las Farc, el Gobierno nacional y local, y las comunidades en Puerto Concordia (Meta), donde la gobernadora del departamento Rafaela Cortés, no dudó en expresar su preocupación sobre la inseguridad en el departamento por cuenta de las acciones de los alzados en armas que, se supone, están en proceso de lograr la paz.

“Hoy más que nunca los gobernadores nos sentimos profundamente preocupados por lo que pasa en nuestras ciudades y en el campo, no parece que estamos en un proceso de paz con un cese al fuego, parece más que volvimos a los tiempos de la guerra”, fueron las contundentes declaraciones de la mandataria regional.

Cortés agregó que no es viable que cada actor armado y gubernamental continúe trabajando por su lado, pues es momento que haya unión como colombianos: “Nos reunimos un rato los alcaldes, el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central y al final concluíamos algo: esto no puede seguir siendo los de allá y los de acá. Esto no puede seguir siendo los que confrontan, aquí todos somos colombianos: ustedes los de botas, los policías, el Ejército, los campesinos, los comerciantes, todos”, complementó.

De igual modo, la gobernadora expresó su solidaridad con los comerciantes víctimas de extorsión y los campesinos desplazados de sus tierras. “Hoy acá con ustedes, no soy únicamente la Gobernadora del Meta, soy la mamá de los siete niños que han reclutado en lo que va de este año y los que años atrás se llevaron y nunca volvieron” sostuvo.

Y añadió: “Soy, igualmente, uno de los 200 comerciantes que con valentía este año han denunciado la extorsión de la que son víctimas y muchos más que no han denunciado. Soy también aquel campesino al cual amenazan e instrumentalizan con el único objetivo de deforestar la selva para acaparar más tierra”.

La mandataria departamental afirmó que todos los actores deben mostrar una voluntad real de alcanzar la paz, “es difícil, nadie ha dicho que no lo sea, pero el compromiso por alcanzarla tiene que verse, tiene que sentirse, tiene que demostrarse e, incluso, llegar a ser tan palpable que nos llene de ilusión”, añadió.

Cortés transmitió el sentimiento generalizado de miles de colombianos en el país, que se han visto a merced de los grupos armados al margen de la ley, a pesar de llevarse a cabo las conversaciones que buscan lograr una paz total. “Estamos sintiendo todo lo contrario: la desesperanza, el miedo, el temor de los padres de que se lleven a sus hijos, las acciones armadas, los asesinatos, ese monstruo del pasado llamado violencia se siente más cerca”, anotó.

En su discurso, Cortés se refirió a siete niños que, presuntamente, habrían sido reclutados forzosamente por el EMC, incluso, esta una de las denuncias que realizó el martes 28 de mayo, tras reportar el caso de un niño de 14 años que habría sido entregado al grupo armado por un compañero de colegio.

“Desafortunadamente ayer después de mediodía un niño llevó a otro niño al Estado Mayor Central de la fatiga, o sea que este grupo insurgente está instrumentalizando a la población civil y en especial a nuestros niños y niñas”, sostuvo la gobernadora.

Fue la familia del menor quien reportó la desaparición de su hijo por parte de los alzados en armas, por lo que la gobernadora hizo un llamado urgente a entidades y organizaciones que permitan facilitar su rescate e indicó que no sería el primer caso que se presenta, por lo que indicó que son seis menores reclutados por el mencionado grupo armado.