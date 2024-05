Denuncian que ‘call center’ descuenta aportes de salud a empleados, pero no hace pagos: “Me toca ir a médico particular”

Trabajadores de reconocido call center denuncian malas prácticas con el pago y descuentos de nómina - crédito Navesh Chitrakar/REUTERS

Una denuncia conocida por Infobae Colombia, en la que trabajadores aseguran que una reconocida empresa dedicada a campañas de call center tiene malas prácticas en sus procesos de pago y descuentos de nómina.

Se trata de la empresa Accedo Santander que, de acuerdo con el portal Emis, tiene su sede principal en Floridablanca (Santander) y actualmente emplea a 646 personas.

De acuerdo con las denuncias, la empresa presentaría serios retrasos en el pago de la nómina, acordada contractualmente para los días 5 y los 20 de cada mes.

“La empresa empezó ofreciéndonos un contrato a término indefinido, con periodos de prueba, sin embargo, dentro del mismo contrato también especificaban que iban a cumplirse ciertas garantías como por ejemplo el pago de las prestaciones sociales y los pagos oportunos los 5 y 20 de cada mes”, afirmó uno de los trabajadores afectados a este medio, que no quiso revelar su nombre.

Grave denuncia contra empresa de ‘call center’

De acuerdo con el testimonio del empleado, que desempeña funciones de asesor telefónico bilingüe, la situación ha llegado hasta el punto en que los trabajadores decidieron cesar sus labores hasta que no sea cumplido el pago de sus salarios.

“Hemos parado tres veces por situaciones similares”, indicó. Y agregó que la compañía americana para la que prestan sus servicios se enteró del presunto atropello contra ellos y de esta forma lograron ponerse al día con los pagos, en aquella ocasión.

“Esta situación fue más allá debido a que la compañía para la que trabajamos en el exterior se enteró de esto y Accedo, para quedar bien con esta compañía, decidió ponernos a todos al día en planillas, pero esto fue solamente por este mes”, confirmó el trabajador.

Lo peor del caso, según la denuncia del hombre, es que la empresa, pese a que hace los respectivos descuentos en la nómina concernientes a EPS y pensión, al momento que el empleado requiere ser atendido por alguna circunstancia en un centro médico, es informado de que no se encuentra vinculado.

“Hemos podido verificar que muchos compañeros, no solo yo, que aunque seguimos afiliados a EPS, IPS, desafortunadamente los pagos se han atrasado, de manera que han procedido a suspender el servicio y hay compañeros donde sus EPS no los atienden directamente”, apuntó el asesor del call center.

Por esto, si están enfermos, para poder lograr una incapacidad y lograr demostrar que su condición y que no les hagan descuentos ni acciones correctivas por faltas injustificadas, tienen que acudir a médicos particulares que no son baratos. “Y sacar de su mismo dinero para que luego la misma empresa se los retribuya a ellos, cuando claramente en el contrato no está establecida esa modalidad”, agregó.

“En algún punto yo dejé de recibir los aportes para salud, pero me encontraba afiliada, lo cual me generó como un problema muy grande en cuanto a mi salud, debido a que no podía ir a mi EPS porque estaba de mora, pero tampoco me atendieron en el Sisbén porque aparecía como afiliada en la EPS”, aseguró Liliana Córdoba, extrabajadora de la compañía, que laboró entre noviembre de 2023 y enero de 2024.

La situación empeora cuando el trabajador decide renunciar, debido a las evidentes inconformidades en los horarios, permisos y capacitaciones, ya que la empresa no cumpliría con el lapso de 15 días para pagar la liquidación:

“No, no he recibido noticias de mi liquidación tampoco. Bueno, ellos también me prometieron un bono que tampoco me han pagado, entonces estoy a la espera de eso. En este momento me encuentro realizando un procedimiento legal con un abogado para solucionar el tema, pues ya son más de tres meses y la empresa no responde”, añadió Córdoba a este medio.

Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo ya le puso la lupa a este tipo de empresas que se destacan por contratar campañas para call center, en las que, presuntamente, cometerían acciones inhumanas contra los trabajadores, en su mayoría jóvenes:

“Vamos ahora por los call centers, donde trabajan jóvenes y son más las mujeres que están allí y hemos conocido que ellas para poder ir a hacer sus necesidades fisiológicas no se pueden parar de este puesto, sin antes oprimir un botón para que sepan que ellas se van a parar y hasta que no llegue el reemplazo no se pueden parar, por lo que estos son elementos de acoso laboral y acoso de violencia”, puntualizó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.