Besos, caricias y acercamientos: en el ‘Desafío XX’ los participantes se pusieron curiosos y subieron la temperatura

Los participantes del equipo Alpha disfrutaron de un juego divcertido en la piscina -crédito @realityscol/X

En un reciente capítulo del Desafío XX, emitido el 14 de mayo, los participantes desataron una ola de emociones y controversias entre los televidentes del programa.

Los integrantes del equipo Alpha aprovecharon para disfrutar de la piscina y participar en juegos que terminaron en confesiones y momentos íntimos. La dinámica se destacó por un intenso beso entre Natalia y Santiago, el cual no solo sorprendió a sus compañeros, sino que también generó diversas reacciones en las redes sociales.

Natalia y Santiago se dejaron llevar por un reto que culminó en un intenso beso -crédito @caracoltv/Instagram

El juego de verdad o reto generó que los participantes hicieron desde besos apasionados hasta retos con un tono de coqueteo evidente. “Yo agradezco en el alma, venir acá soltera, porque puedo estar abierta (...). Cuando yo estaba con mi pareja, yo ni siquiera me abría a mirar nada, porque mi interés era mi pareja”, comentó Natalia.

La situación sentimental de Kevyn, otro de los integrantes de Alpha, añadió una capa de complejidad al drama que se vive dentro del Desafío XX. Aunque manifestó sentirse atraído por Natalia, recordó su estado civil fuera del programa. “Ella me preguntó qué tal le parece Nati, yo dije a mí me parece bonita, pero dije que gustar es diferente, porque le estoy dando entrada a algo, y no creo que lleguemos hasta allá”, compartió Kevyn, resaltando los dilemas amorosos que se inician en los programas de convivencia.

El equipo Alpha generó una ola de comentarios en las redes sociales por un divertido juego - @realityscol/X

Este comportamiento generó opiniones divididas entre los espectadores; mientras algunos tomaban los actos como meras estrategias de juego o pasatiempos inocentes, otros criticaban la conducta de los participantes: “Natalia desde que llegó fue buscando macho”; “si Natalia ya te vimos 🙄 estás falta de macho ajá 😒”; “Estoy mamada de tantas propagandas”; No más comerciales es demasiado 😡”; “A*co esa gente 🙁”; “Está fue a competir o buscar marido”; “Que bajo a caído el desafío con esta clase de participantes 😮‍💨😮‍💨”, son algunas reacciones en las redes sociales.

¿Cómo está el rating en las noches de la televisión colombiana?

Durante el reciente fin de semana largo, de las festividades como el Día de la Madre y la Ascensión de la Virgen María, Caracol Televisión se colocó en la cima del índice de audiencias en el país, superando a su principal competidor, RCN, en tres de los cuatro días. Según reportes de medición de audiencia, este éxito se basó en la popularidad de programas como Desafío XX y Devuélveme la vida, contrastando con La casa de los famosos de RCN, que lideró en audiencia el viernes 10 y sábado 11 de mayo.

El 'Desafío XX' lidera el rating - crédito @desafiocaracol/Instagram

Pese a la competencia, un fracaso notable fue el de Rojo carmesí, que registró menos de tres puntos en el índice de audiencia el pasado 10 de mayo, siendo superado por telenovelas extranjeras como Yusuf, Sureyya o Rubí que se transmiten a través de Caracol Televisión.

Después del fin de semana, la audiencia siguió prefiriendo al Desafío XX, de acuerdo con la medición de audiencias Kantar Ibope Media. Así está el rating del 14 de mayo de 2024:

Desafío XX (Caracol): 11,48 de personas y 24,99 hogares

Noticias Caracol de las 7:00 p.m.: 7,74 de personas y 18,78 hogares

Devuélveme la vida (Caracol): 7,62 de personas y 15,82 hogares

La Casa de los Famosos (RCN): 5,95 de personas y 11,40 hogares

Noticias Caracol de las 12:30 p.m.: 4,59 de personas y 12,80 hogares

Las muñecas de la mafia (Caracol): 4,53 de personas y 10,42 hogares

Yusuf (Caracol): 4,08 de personas y 10,91 hogares

Hicran (Caracol): 3,99 de personas y 10,50 hogares

Sureyya (Caracol): 3,90 de personas y 9,80 hogares

Rojo carmesí (RCN): 3,52 de personas y 8,14 hogares.