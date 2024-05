Por una bala perdida en su cabeza: así murió una mujer en medio de un enfrentamiento entre dos motociclistas en Antioquia

Permanecer en el Refugio: No salga de su escondite hasta que las autoridades hayan controlado la situación y sea seguro hacerlo. A veces, los atacantes pueden parecer haberse ido, pero en realidad podrían estar esperando, creando una falsa sensación de seguridad.

Evitar Difundir Información No Verificada: No comparta información sobre la situación en redes sociales o con terceros que no sean las autoridades competentes, ya que podría generar pánico o informar a los atacantes sobre los movimientos de las víctimas o la policía.