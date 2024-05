Petro respondió a Vicky Dávila y su cuestionamiento al tope en su campaña presidencial

El Presidente envió fuerte mensaje a la directora de la revista Semana - crédito AP/vickydavilaperiodista / Instagram

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia inició una investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República. De esta manera, el mandatario nacional ha utilizado sus redes sociales para defenderse de estos señalamientos.

En su última publicación de su cuenta de X (ante Twitter), el presidente Petro lanzó un fuerte mensaje a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, por una publicación realizada en la mañana del domingo 12 de mayo, en la que se detalló el documento que dejarían evidencia la violación de topes y ocultamientos de gastos de su campaña electoral ante el CNE.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Otra periodista o política tratando de legitimar la mentira”, inició su mensaje el presidente de la República.

Entre líneas seguidas, el jefe de Estado añadió que: “Si fuese imparcial la periodista se daría cuenta que la campaña legalmente acaba el día antes de elecciones, es la ley la que dictamina el momento final de una campaña, y que cualquier festejo por el triunfo, por definición, es después de realizado el escrutinio que tambien, por simple lógica, es después de elecciones”.

Esta fue la respuesta del presidente a la periodista, quien publicó un documento que involcura al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa - crédito @petrogustavo/X

Fue así como Gustavo Petro cuestionó a la periodista, “¿Por qué el festejo del triunfo en calles, pueblos o en el sitio de mi discurso como presidente electo es un gasto de campaña?”.

Finalmente, el presidente Petro aseguró que Vicky Dávila “sin quererlo, descubre el infundio”. Afirmando así que “los ponentes metieron gastos por fuera de la fecha de campaña para decir que se sobrepasaron los topes y lo hacen buscando que se aplique el art 109 y se inicie juicio por indignidad al gobierno y se anule el voto popular del 2022″.

De inmediato, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “voté por ti pero Vicky me abrió los ojos. Ese error no lo vuelvo a cometer jamás”; “Vicky cita las fuentes de la noticia y como esta esa situación en la ponencia ante la CNE, por qué le molesta su ejercicio Periodístico Que haga parte de sus escándalos y que le moleste que nos informe es otra cosa!”; “Todos de acuerdo en que el Guerrillero Petro es un ladrón-criminal”; “Los periodistas se pueden meter también en política señor, pero lo que usted hace es hostigar siempre a Vicky Dávila”: fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar que, el documento revelado por la revista Semana contiene 315 páginas donde habla de la omisión del reporte de un pago del evento con fecha 19 de junio de 2022, día de la celebración del triunfo de Gustavo Petro en el Movistar Arena.

El presidente habría violado topes de la campaña en más de $5.000 millones - crédito Juan Arias/Infobae

Este es un procedimiento habitual en el marco de las funciones del CNE, ente encargado de velar por la transparencia y legalidad de los procesos electorales en el país.

El presidente Petro se pronunció sobre la investigación del CNE: “Estamos ante una falsedad”

El presidente de la República rechazó las acusaciones sobre la posible omisión en el reporte de horas de vuelo como parte de los gastos de su campaña. En publicaciones tempranas del domingo 12 de amyo, el jefe de Estado aseguró que el registro de todas las operaciones se realizó correctamente, respetando los plazos y procedimientos que marca la ley electoral.

En respuesta al informe preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), Petro calificó las alegaciones como infundadas y desvinculó su campaña del caso Daily, un escándalo anterior no relacionado con él, desmintiendo cualquier implicación.

Las discrepancias entre los ingresos y gastos reportados en la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

En defensa de la financiación de su campaña, Petro subrayó la legalidad de las donaciones hechas por los sindicatos, comparando esta práctica con las contribuciones que reciben los partidos de derecha por parte de grandes corporaciones. Insistió en que dichas contribuciones no deben considerarse como gastos de campaña, enfatizando su conformidad con las normativas vigentes.