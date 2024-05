La presentadora Catalina Gómez rompió en llanto durante una transmisón en vivo: qué pasó

La presentadora Catalina Gómez se ha convertido en una de las personalidades más influyentes e icónicas de la farándula y el espectáculo - crédito @apuntesdecata/Instagram

La presentadora Catalina Gómez se ha convertido en una de las personalidades más influyentes e icónicas de la farándula y el espectáculo, pues se integró al programa matutino Día a día de Caracol Televisión desde 2006.

Los inicios de la paisa en el canal se registraron luego de adelantar sus estudios en comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, coincidiendo con su actual esposo Juan Esteban Sampedro, con quien tiene dos hijos.

Durante el capítulo más reciente del programa mencionado, la presentadora rompió en llanto recordando a su mamá, fallecida hace 15 años.

En medio de la celebración por el Día de la Madre, durante el programa Día a día, las presentadoras Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez fueron sorprendidas con varios presentes de parte del canal, entre ellos, un oso que portaba un mensaje de cada uno de sus hijos que se activaba presionando un botón.

El emotivo momento no solo se registró con las sorpresas que les tenían a las presentadoras, sino que también permitió que cada una de ellas recordara a su madre. En ese instante, Iván Lalinde y Catalina empezaron a llorar en plena transmisión, pues ambos perdieron a sus mamás, por lo que el dolor claramente los acompaña por estas fechas, pero además, Gómez comentó la situación que enfrentó en medio del llanto y el desgarrador sentimiento.

“Hace 15 años, el 12 de mayo. No había nacido Emilia. Todos los días de mi vida mi mamá se viene a mi mente muchas veces en situaciones con mis hijos, siempre me acuerdo de ella que me estaría diciendo. Ella qué consejo me estaría dando. Cuando siento algún olor (...) Cuando Emilia iba a nacer mi mamá se murió y era como la demostración de que el amor todo lo puede y Cristóbal que fue un milagro porque casi no llega a este mundo. Cuando estaba en el embarazo de Cristóbal me dijeron que venía con problemas y solo tenía un 1% de probabilidades de sobrevivir. Ellos son mis amores más grandes. Mis maestros más grandes”, expresó la presentadora.

Además de organizar el set de principio a fin, Día a día preparó un lugar especial con las mamás de los presentadores que fallecieron como Iván Lalinde, Catalina Gómez y Carlos Calero: ”No es de tristeza. Es tan grande el amor que las lágrimas honran un poco ese amor y significa que está presente y pues nos lo acaba de decir Gonzalo, las lágrimas son goticas de amor y es así. Hoy encendemos estas lucecitas porque las tenemos presentes en nuestras vidas a nuestras mamás, a la mamá de Calerito también”.

La presentadora dejó claro que apoya cada una de las ideas de sus hijos - crédito @apuntesdecata/Instagram

Catalina Gómez refleja el ejemplo de lo que su madre le enseñó. Pues el apoyo a sus hijos en sus proyectos ha sido primordial para su crecimiento, lo cual se vio reflejado a finales de 2023, cuando la presentadora dio a conocer el emprendimiento de su hija mayor, Emilia, que por ese momento tenía 14 años. La paisa mostró a su hija mientras realizaba algunos tejidos en crochet, dejando ver que como la menor se desenvolvía fácilmente con este arte.

En su momento, Catalina confesó con orgullo que Emilia ya tenía varios clientes, pues algunos de ellos eran sus colegas y amigos del programa de Día a Día, como Carolina Soto y Juan Diego Vanegas, a quienes etiquetó en la publicación que subió por aquella época y les dijo: “Así va el encargo”.

Lo cierto es que la presentadora, desde que tuvo a sus hijos, los ha apoyado en el desarrollo de sus aptitudes y actividades que quieran realizar.