Fiscalía busca liberar a jóvenes encarcelados por protestar contra la administración de Iván Duque

El presidente Gustavo Petro aseguró que los jóvenes fueron encarcelados injustamente - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El presidente Gustavo Petro, durante una nueva jornada de Gobierno con los Barrios Populares llevada a cabo en Cali (Valle del Cauca), aseguró que la juventud “popular” que se manifestó en contra la administración del expresidente Iván Duque durante el estallido social de 2021, fue estigmatizada y, además, asesinada. De igual forma, varios de los que marcharon terminaron tras las rejas.

Señaló entonces al exfiscal Francisco Barbosa de impedir la liberación de “decenas de jóvenes encarcelados injustamente” mediante un presunto sabotaje. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró lo mismo: “Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, explicó el funcionario, luego de que el primer mandatario le cediera la palabra.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Según el jefe de la cartera, se intentó también que desde el Congreso de la República se aprobara un proyecto de ley que posibilitaría la liberación de las personas privadas de la libertad “injustamente”. Pero, la iniciativa no fue aprobada.

En 2021, hubo jóvenes asesinados, arrestados y violentados durante las protestas calificadas como el "estallido social" - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

Así las cosas, a pesar de que presuntamente el exfiscal impidió dicha liberación y que el proyecto no prosperó en el Congreso, ahora, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, está enfocada en lograrlo. “Pero ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, aseveró el ministro Osuna.

Según relató una joven encarcelada en El Buen Pastor de Bogotá a Mutante, en enero de 2024 ya cumplía siete meses detenida en dicha prisión. A sus 25 años, es señalada de varios delitos: terrorismo, concierto para delinquir, secuestro simple, tortura, lesiones personales y daño a bien ajeno. “Cogieron todos los delitos más graves para tenerme encerrada”, aseguró la joven al medio citado, a través de una llamada telefónica. Como ella, otras 536 personas fueron puestas tras las rejas por hechos relacionados con el estallido social, según informó la Fiscalía al Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Cspp).

Gobierno Petro busca reparar a las víctimas del estallido social de 2021 - crédito Luisa González/Reuters

Reparación para las víctimas de “crímenes de Estado”

En ese sentido, Osuna aseguró que el Gobierno Petro se ha reunido en mesas de conversación con jóvenes de Puerto Resistencia, de Palmira y otras zonas, para adelantar las acciones de reparación necesarias para las familias y víctimas directas de la violencia durante las manifestaciones. Incluyó también a personas que perdieron sus ojos en medio de las protestas.

“Efectivamente, presidente, esos fueron crímenes de Estado y el Estado debe reparar a las víctimas. Todo eso estará ahí incluido, tanto en nuestras políticas, como en los proyectos de ley al Congreso”, añadió el jefe de la cartera. Por su parte, el primer mandatario aseguró que las personas presas por haberse manifestado deberían recibir el estatus de víctimas del Estado, al igual que las familias de los jóvenes asesinados y las mujeres violentadas sexualmente. Señaló que todas estas personas sufrieron la “brutalidad del Estado”.

Adicionalmente, se creará una comisión de la verdad para esclarecer lo ocurrido durante las manifestaciones de 2021, por orden del presidente Gustavo Petro, que pidió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, encargase de dicha tarea. “Obviamente, no podemos reemplazar la investigación judicial. Pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar una exploración académica, incluso, sobre los hechos que sucedieron aquí”, precisó el jefe de Estado. Se busca, sobre todo, encontrar la verdad sobre lo ocurrido en Cali, y en general en Valle del Cauca, donde se registraron con mayor fuerza los hechos de violencia.

Gustavo Petro señaló a Iván Duque de ser “terrorista” por violencia perpetrada contra jóvenes manifestantes durante el estallido social de 202 - crédito Colprensa

Asimismo, acusó al expresidente Iván Duque de haber sido el principal responsable de los crímenes que se cometieron durante el estallido social de 2021. “Más de 60 cadáveres se recogieron, de esos jóvenes. Y cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, cuando miles de jóvenes fueron detenidos, la pregunta es, entonces: ‘¿Y quién fue el terrorista?¿A quién se le debería calificar de terrorista? Y el presidente de la República, hoy, tiene que decir que el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia, y particularmente el Gobierno del entonces... Sí señor Duque, los 60 asesinados no fueron terrorista, el terrorista fue usted, expresidente Duque”, fueron las palabras textuales del jefe de Estado.