Camilo Pulgarín destruyó a uno de sus compañeros en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Juega a ser otra persona”

La casa de los famosos Colombia ha vivido una de sus semanas más intensas. Por decisión de la producción, dos participantes serán eliminados en menos de siete días, habiendo sido Camilo Pulgarín el primero de ambos. De esta manera, se cerró el top 10 en la competencia y la dificultad de mantenerse ha aumentado.

De la misma manera, los ánimos entre las celebridades se sigue calentando, puesto a que la presión por tener un cupo entre los cinco finalistas hace con que cada vez las amistades sean menos relevantes y las individualidades comenzaron a resaltar. En ese sentido, los comentarios de unos en contra de otros no han faltado.

Ese fue el caso de Camilo, quien después de salir de la casa estudio reveló las supuestas verdades detrás de uno de sus rivales más difíciles de vencer: Julián Trujillo. El actor de Enfermeras se ha mostrado como uno de los líderes del Team Galáctico, lo que le ha hecho despertar toda clase de pasiones entre la audiencia.

Acerca del artista, el influencer antioqueño aseguró que es a uno de los que menos llegó a conocer, pero que no había hallado coherencia entre su discurso y sus acciones más de una vez, por lo que había comenzado a pensar que en realidad no era cómo decía.

“Juli siempre es una persona seria, hubo distancia por el tema de que somos de diferentes equipos, pero me encantaría conocerlo por fuera. “No sé si tiene una coraza, porque no lo conozco afuera, y yo creo que para saber eso uno tendría que conocer a la persona de antes para saber si cambió”, comenzó diciendo acerca del comportamiento del intérprete en entrevista con Semana.

Asimismo, agregó que “él sí ha dicho cosas que me han hecho dudar, porque él ha dicho varias veces que él no fue allá a hacer amigos, entonces yo decía juepucha, alguien que tenía a una persona cercana como Mafe y decir que no tiene amigos en el reality, eso me dejaba mucho qué pensar, entonces puede que esté jugando a ser otra persona. Igual, siento que eso solo lo saben los que lo conocen de afuera”.

Sin embargo, Pulgarín confirmó que nunca dudó de la nobleza de Mafe Walker, pero sí sugirió que Julián Trujillo pudo haberse aprovechado de la amistad con ella para ganar público. También reconoció que a él mismo se le hizo difícil entablar una conexión con la médium.

“No sé si fue energías, pero con Mafe fue muy difícil por el hecho de que ella tiene su lenguaje extraterrestre, entonces a veces se dificultaba mucho la comunicación. Yo traté, se los juro. Mafe me encanta, pero no sé mucho de ella porque no logré descifrar muchos códigos”, añadió.

Ya estando fuera del programa, el medio citado le preguntó por Karen Sevillano y La Segura, de quienes dijo que más allá de ser duras, es que la competición las ha vuelto así.

“Yo siento que el juego a veces lo lleva a uno a extremos muy heavys por lado y lado [...] primero, está la cosa de que uno sí se vuelve muy sensible en la casa y también uno se altera muy fácil. El juego a veces saca lo peor de uno”, expresó.

